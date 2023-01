Landtagswahl: Vier Mandate sind möglich

Im Bezirk Mistelbach werden maximal drei Direktmandate vergeben, tatsächlich besetzt ist aber nur eines: Manfred Schulz (ÖVP) schaffte bei der Landtagswahl 2018 die nötigen Stimmen für das Grundmandat, das zweite verpasste die ÖVP um 49 Stimmen.

Bei den anderen Parteien hatte und hat niemand eine reelle Chance auf ein Direktmandat.

Bei der Wahl 2023 werden weniger Stimmen für ein Grundmandat notwendig sein, weil auch die Zahl der Wahlberechtigten um rund elf Prozent gesunken ist: Zweitwohnsitzer dürfen bei diesem Urnengang nicht mehr abstimmen.

Wer hat also Chancen auf einen Einzug in den Landtag? Grundsätzlich einmal der, der die meisten ÖVP-Vorzugsstimmen im Bezirk Mistelbach holt, bekommt auch das Direktmandat, lautet der Deal in der Volkspartei. Bisher war das Manfred Schulz. Sollte Hackl wieder Zweiter werden, ist wahrscheinlich, dass er über ein Wirtschaftsbund-Mandat über die Landesliste in den Landtag kommt. Schließlich ist er dort Landesobmann-Stellvertreter.

Gute Chancen für einen Einzug in den Landtag hat auch der Freiheitliche Michael Bernard: Er ist auf der Landesliste auf Platz zehn gereiht – mit diesem Platz hätte er schon vor der Wahl ein Mandat – und die Wahlumfragen deuten eher auf freiheitliche Zugewinne beim Ergebnis hin.

Auf Zugewinne und zumindest einen Platz im Bundesrat hoffen die Sozialdemokraten: Ein Einzug in den Landtag für Claudia Musil ist zumindest unwahrscheinlich, die SPÖ wirbt mit der Möglichkeit, dass sie von der Landes-SPÖ in den Bundesrat entsandt wird. Die Entscheidung darüber wird aber erst nach der Wahl fallen.

