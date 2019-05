LEADER-Projekt: Zeigen, wie die Gemeinden damals waren .

Viel historisches Wissen liegt in Form von altem Bildmaterial oft verborgen in Schubladen und Schränken in privaten Haushalten und kann dadurch für immer verloren gehen. Mit dem LEADER-Projekt „Unsere Gemeinden anno dazumal“ wird nun die Digitalisierung dieser geschichtlichen Dokumente ermöglicht. Auf der Plattform www.topothek.at sind die Fotos und Filmmaterialien der gesamten Bevölkerung zugängig. Es wird der Heimatbezug gestärkt und wieder mehr Bewusstsein für die Geschichte der Gemeinden geschaffen.