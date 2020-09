Lebensgefährtin getötet: Mann bekannte sich schuldig .

Wegen Mordes musste sich ein 54-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg verantworten. Dem in Wien geborenen Staatenlosen wurde vorgeworfen, seine 48 Jahre alte Lebensgefährtin im Dezember 2019 im Bezirk Mistelbach mit einem Küchenmesser erstochen zu haben.