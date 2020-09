Lebensgefährtin getötet: Mordprozess am Donnerstag .

Am Landesgericht Korneuburg muss sich am Donnerstag ein 54-Jähriger wegen Mordes verantworten. Der Staatenlose soll am 8. Dezember 2019 seine 48-jährige Lebensgefährtin im gemeinsamen Wohnhaus in einer Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach mit einem Küchenmesser erstochen haben.