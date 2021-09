„Die Vorteile sind, dass man sein eigenes Geld verdient und dass man dadurch auch schneller lernt selbstständig zu sein, man muss mit seinem Geld ja auch umgehen können“, ist sich Marcel Scholz der Chancen bewusst, die eine Lehre mit sich bringt. Der 17-Jährige ist in seinem dritten Lehrjahr zum Kfz-Techniker im Autohaus Wiesinger in Mistelbach und sieht seine Zukunft auf dem Arbeitsmarkt mit dieser Ausbildung durchaus positiv. „Ein Vorteil ist auch, dass man gute Jobaussichten hat und nicht untergeht“.

Eine Lehre kann jungen Leuten also einiges bieten und vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie wird klar: Ein Handwerksberuf ist jedenfalls zukunftsträchtig und krisensicher.

Handwerksberuf als goldener Boden

Gernot Wiesinger, Geschäftsführer des Autohauses in Mistelbach, meint: „Technologien ändern sich, aber es wird immer Leute brauchen, die Sachen warten und instandsetzen. Amazon kann viel, aber wenn das Dach kaputt ist, wird man einen Dachdecker brauchen“.

Auch bei den Lehrlingen, die seine Firma ausgebildet hat, beobachtet Wiesinger, dass der Handwerksberuf noch immer goldenen Boden hat. „Viel krisensicherer geht’s nicht“.

Auch der ehemalige Lehrling Stefan Mayerhofer aus Walterskirchen weiß: „Lehrlinge werden ja sowieso immer gesucht“. Nachdem er seine Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden hat, arbeitet der Installations- und Gebäudetechniker weiterhin bei seinem Lehrbetrieb, dem 1a-Installateur Pech OG in Poysdorf. „Ich war bei der Firma schnuppern und bin dann aufgenommen worden“, erzählt der 21-Jährige.

Als Geschäftsführer eines Lehrbetriebes ist sich auch Gernot Wiesinger bewusst: „Wir tun uns immer schwerer mit der Besetzung des Handwerkernachwuchses. Es gibt keine Firma, die genügend Bewerbungen hat - zumindest ernst gemeinte Bewerbungen“. Er beobachtet, dass viele junge Leute mit der Auswahl an Ausbildungen überfordert sind und nicht wissen, in welche Richtung sie gehen wollen. Einige flüchten dann in die Schule, um die Entscheidung hinauszuzögern. „Aber vielleicht ist das nicht der richtige Ansatz“, meint Wiesinger.

Schnuppertage und Praktika in Schulen

Er schlägt eine neue Schule vor, die grundlegende Fächer unterrichtet und gleichzeitig Praktika und Schnuppertage organisiert, damit die Schüler die Schule mit einem Lehrvertrag verlassen können. „Zu mir kann jeden Tag wer schnuppern kommen“, so Wiesinger.

Für Marcel Scholz war hingegen schon früh klar, dass er Kfz-Techniker werden will. Auf die Frage, ob er seinen Traumberuf gefunden hat, meint er: „Definitiv, das hat mich schon interessiert seit ich elf oder zwölf Jahre alt war“. Seine nächsten Ziele sind die Lehrabschlussprüfung und der Gesellenbrief, danach könnte er sich vorstellen, noch weitere Schulungen zu machen. „Ich hab vor in Richtung E-Mobilität zu gehen“.

Auch Aufstiegschancen hat man als Lehrling zur Genüge, erzählt Gernot Wiesinger, denn: „Vom Lehrling zum Geschäftsführer ist kein Widerspruch. Ich kenne meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann nehme ich natürlich die, wenn ich Potenzial erkenne“.

Eine Lehre lockt also weiterhin nicht nur mit Selbstständigkeit, sondern auch mit Jobaussichten und Karrieremöglichkeiten.