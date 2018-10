Geht es um den Tod, so ist das Thema rund um die Kosten für Grabstätten ein Tabu. Doch große Preisspannen für vergleichbare Grabarten gehen zu Lasten der Hinterbliebenen.

Die Rechercheplattform Addendum hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kosten für die Verlängerung von Grabstellen sowie für die Beerdigung in Ostösterreich zu erheben, zu analysieren und zu visualisieren. Die Daten stellten sie exklusiv der NÖN zur Verfügung. „Unser Ziel ist es, intransparente Bereiche wie die Friedhofsgebühren nun etwas transparenter zu gestalten. In Österreich gibt es keine einheitliche Transparenz“, erzählt Gerald Gartner von Addendum.

Gebühren für 1.200 Gemeinden und Pfarren erhoben

Für diese Erhebung wurden die Gebühren für Grabstellenverlängerung, Beisetzungsgebühren und Leichenhallengebühren bei den rund 1.200 zuständigen Gemeinden und Pfarren hinterfragt.

In den meisten Gemeinden besteht die Möglichkeit die Verstorbenen in einem Erdgrab, einem Urnengrab oder einer Gruft zur letzten Ruhe zu betten. Gartner verblüfft: „Die Leistungsunterschiede sind nicht ganz klar definiert.“

Bei den Gebühren für die Grabstellenverlängerung eines Doppelgrabes ist der Spitzenreiter im Bezirk Mistelbach sowie im Weinviertelvergleich die Gemeinde Laa mit 760 Euro. Das preisgünstigste Doppelgrab findet man hingegen in Hausbrunn. Grüfte sind mit 1.411 Euro in Altlichtenwarth die kostenintensivsten Ruhestätten für Hinterbliebene. Sucht man nach der günstigsten Gruft, so wird man in Ottenthal fündig werden.

Der Preis mit 1.600 Euro für die Verlängerung eines Urnengrabes um zehn Jahre ist in der Gemeinde Poysdorf der höchste Wert im Bezirk und auch im Weinviertelvergleich unter den Top drei zu finden. In Laa sind wiederum die Kosten für Urnen am niedrigsten. Die Großgemeinde Gaweinstal ist im Bezirksvergleich der Tabellenführer bei Erdgräbern mit 490 Euro. „Aber das trifft nur einen Bruchteil unserer Gräber“, heißt es aus der Gemeinde.

Auch bei Beisetzungskosten eklatante Unterschiede

Bei den Gebühren für die Verlängerung der Erdgrabstätten werden die Geldbörsen in der Gemeinde Herrnbaumgarten am meisten geschont.

Auch bei den Beisetzungskosten gibt es im Bezirk eklatante Unterschiede. So sind in Wilfersdorf die Bestattungskosten für Erdgräber und Grüfte am teuersten. Im Vergleich dazu sind in Poysdorf die Kosten für Erdgrabstätten und in Falkenstein für Grüfte am günstigsten. Bei Urnenbeisetzungen liegt Stronsdorf an erster Stelle, wogegen Großkrut laut Erhebung hier die günstigste Beisetzung hat.

Teuerste und billigste Gemeinden

Grabstellenverlängerungsgebühr

Doppelgrabstelle

Laa 760

Hausbrunn 44

Einzelgrabstelle

Gaweinstal 490

Herrnbaumgarten 20

Urne

Poysdorf 1.600

Laa 55

Beisetzungsgebühr

Erdgrabstelle

Wilfersdorf 630

Poysdorf 30

Urne

Stronsdorf 360

Großkrut 25

Gruft

Wilfersdorf 1.440

Falkenstein 90