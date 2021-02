„Die Maßnahmen sind in Ordnung, man kann damit arbeiten“, resümiert Karin Schneider die Öffnung des Textilhandels seit Montag dieser Woche. Die Leiterin der Kaufstrasse Mistelbach und Ausschussmitglied der WKO sieht keine Unklarheiten bei den Vorgaben der Regierung, man weiß also genau, was das Personal und die Kundinnen und Kunden zu tun haben.

Grundsätzlich sei das keine Überraschung, die Umsetzung der Maßnahmen habe in der Vergangenheit auch gut funktioniert, so Schneider: „Bis jetzt gab es im Handel keine Cluster, das ist ein sicheres Umfeld“. Inwiefern die verschärften Regeln von der Bevölkerung akzeptiert werden, lässt sich wohl erst nach einiger Zeit im Betrieb sagen.

Doch wie sehen die Maßnahmen im Textilhandel im Detail aus? Neben der gewohnten FFP2-Maske muss nun ein Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden. Außerdem darf nur jede zweite Umkleidekabine benutzt werden, um diesen Abstand zu wahren.

In Modegeschäften können diese Regelungen durchaus unpraktisch erscheinen und erschweren teilweise den Berufsalltag der Mitarbeiter. „Die Menschen sind es gewohnt, dass wir nahe an ihnen arbeiten, wenn wir zum Beispiel Hosen umstecken“, weiß Schneider. „Wir werden uns aber auf jeden Fall an die Beschränkungen halten.“

Für kleinere Betriebe ist besonders die Quadratmeterregelung mühsam, können doch oft nicht mehr als zwei Kunden gleichzeitig in die Geschäfte. In der Kaufstrasse hat man dieses Problem nicht, auf 300 Quadratmeter Fläche dürfen 15 Personen zur selben Zeit einkaufen. „Wir haben für uns jedoch beschlossen, dass wir die Höchstgrenze bei zehn Personen ansetzen“, erzählt Karin Schneider. Das Personal soll diese Regelung kontrollieren und sollten doch mehr Kunden gleichzeitig erscheinen, dann werden sie gebeten, später wieder zu kommen. „Wir wollen es allen recht machen“, so Schneider. „Ich bin aber überzeugt, dass es da viel Verständnis vonseiten der Kunden gibt.“

Trotz aller Maßnahmen ist es den Betrieben jetzt verständlicherweise am wichtigsten, wieder aufsperren zu können. Das ist nicht nur wirtschaftlich ein Schritt in die richtige Richtung, sondern auch für die Psyche der Angestellten wesentlich. „Man spricht immer davon, wie es den Betrieben geht. Die Angestellten sind hier aber auch essenziell“, ist sich Schneider bewusst.

Auch die Friseure sind froh, wieder öffnen zu dürfen, die schrittweise Öffnung sei eine gute Nachricht. Die neue Regel, dass Kundinnen und Kunden einen negativen Coronatest nachweisen müssen, wird dafür hingenommen. „Den Test zu kontrollieren, ist eben ein Kompromiss, um öffnen zu dürfen und es wird sicherlich auch von unseren Kunden akzeptiert“, sagt Christine Bernscherer von Hair Design Christine in Poysdorf.

In Bernscherers Friseursalon wird neben den üblichen Maßnahmen auch darauf geachtet, dass durch Schichtbetrieb nicht zu viele Angestellte vor Ort sind, nicht mehr als drei Friseurinnen und zusätzliche Lehrlinge sind gleichzeitig am Arbeiten. Außerdem werden die Hygieneregelungen sehr ernst genommen, für jeden Kunden und jede Kundin gibt es frische Arbeitsutensilien.

Die Einschränkungen durch die Schutzmaßnahmen sind hoch, doch vom Erfolg dieser und der Öffnung generell hängt einiges ab, weiß die Stellvertreterin der Landesinnungsmeisterin und Vertrauensperson der Friseure im Bezirk, Elisabeth Habitzl: „Die nächsten Tage und Wochen werden ein Probelauf für weitere Öffnungsschritte sein“. Habitzl lobt die Gemeinden, die in über den ganzen Bezirk verstreuten Teststraßen gratis Coronatests zur Verfügung stellen. Diese ermöglichen ihren Kunden, negativ getestet in ihr Studio zu kommen. Sie weiß jedoch: „Problematisch ist es für ältere und nicht mobile Personen“. Auch hier gäbe es eine gute Lösung: Man könnte direkt vor dem Geschäft testen, mit Gurgel- oder Nasenbohrertests, wie in der Schule. „Diese Selbsttests wären wirklich hilfreich“, so Habitzl.

Obwohl die Betriebe froh sind wieder im Geschäft zu sein, bleibt ein Wermutstropfen: Dass die Gastronomie nicht aufsperren darf, schadet nicht nur der Branche selbst, sondern auch dem Handel deutlich.

„Der Handel ist von der Gastronomie abhängig, die Leute verbinden das oft“, weiß Kaufstrasse-Chefin Karin Schneider.

Zudem sind sich die Betriebe der Gefahr durchaus bewusst, dass man in ein paar Wochen wegen steigender Infektionszahlen im Bezirk vielleicht wieder schließen muss.

Trotz dieser Unsicherheit ist die Atmosphäre im Handel momentan positiv, vor allem die Freude über den persönlichen Kontakt mit den Menschen und die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung prägt die Stimmung.

„Ich hoffe, dass wir diese Hürde überstehen und nicht mehr schließen müssen“, sagt Karin Schneider. “Wir wünschen uns, dass wir durchgehend offen haben dürfen.“