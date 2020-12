„Es hat alles super geklappt und es gab viele positive Rückmeldungen der Bürger“, resümiert Manfred Schulz, Gnadendorfs Bürgermeister, den Ablauf der Corona-Massentests letztes Wochenende. Alle Personen ab einem Alter von sechs Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Bezirk wurden zu den Testungen in ihren Gemeinden eingeladen.

Die Beteiligung in der Gemeinde Gnadendorf von um die 45 Prozent entspricht dem Durchschnitt im Bezirk Mistelbach.

Krankenschwestern und Ärzte als große Stütze

Auch für den Rabensburger Bürgermeister Wolfram Erasim war es selbstverständlich, sich dem Coronatest zu unterziehen. Brey

Auch Poysdorfs Bürgermeister Thomas Grießl zeigt sich zufrieden und lobt vor allem die zeitliche Organisation der Tests: „Die Bevölkerung wurde gruppenweise im 30-Minutentakt eingeladen und so kam es zu keinem Stau vor dem Haus“. Anmelden konnte man sich vor Ort oder vorab im Internet. „Am Donnerstag war bei uns schon ein Drittel aller Bürger mit Haupt- oder Nebenwohnsitz angemeldet“, berichtet Grießl stolz. Um die Durchführung der Massentests zu ermöglichen, waren neben Freiwilligen auch das Rote Kreuz und in den Gemeinden wohnende Ärzte und Krankenschwestern zur Stelle. „Viele haben sich auch von sich aus gemeldet und bereit erklärt, einen halben Tag mitzuarbeiten“, so Grießl.

So war es auch in Drasenhofen: „In der Gemeinde lebende Ärzte und Krankenpfleger haben uns unterstützt“, erzählt Bürgermeister Horst Frank. Diese Unterstützung hat in der Gemeinde zu einer Durchlaufzeit von 5 bis 6 Minuten pro Bürger geführt. Außerdem wurden dort nur 2 von 3 Teststraßen genützt. „Die dritte war nur als Ausgleich im Einsatz“, so Frank. Auch das Bundesheer und die Freiwillige Feuerwehr stellte ihre Mitarbeiter letztes Wochenende für die Coronatests zur Verfügung. „Im ganzen Bezirk waren 610 Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz“, erzählt Bezirkskommandant Reinhard Steyrer. Sie erklärten den Bürgern den Ablauf der Testung, wiesen auf die Desinfektionsspender hin und teilten die Bürger bereits vor Betreten der Gebäude den verschiedenen Teststraßen zu. „Gerade am Freitag, bei Kälte und Nieselregen, war das sicher eine herausfordernde Aufgabe“, ist sich Grießl bewusst.

„Ich möchte alle Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr für das Engagement loben“, so Steyrer, „es gab keinerlei negative Vorkommnisse und die Akzeptanz in der Bevölkerung war sehr groß“. Dass die Testungen am Wochenende so gut verliefen, ist auch der Erfahrung zu verdanken, welche manche Gemeinden schon durch die Testungen der Lehrer gesammelt haben. Und auch die Bevölkerung war für den reibungslosen Ablauf der Tests dankbar. Besonders Bürger, die schon mehrere Male testen waren, lobten die Arbeit der Beteiligten. „Alle, die von der Testungen hinaus gegangen sind, waren zufrieden“, berichtet Steyrer.

Bürgermeister Richard Schober stellte sich bei Vizebürgermeisterin Birgit Boyer in Gaweinstal an. Sie arbeitete auch bei der Registrierung zu den Tests. zVg

Doch die Organisation war nicht nur vor Ort eine Herausforderung: Um zum Beispiel älteren Personen mit der Anmeldung online zu helfen, stand das Bürgerservice der Gemeinde zur Verfügung. „Täglich mussten rund 100 Anrufe zu den Massentestungen beantwortet werden“, weiß Grießl.

Auch die Kommunikation und Unterstützung durch das Land haben gut funktioniert, berichtet Poysdorfs Gesundheitsstadtrat David Jilli: „Über die Website testung.at wurden uns alle offenen Fragen beantwortet“. Außerdem hat der Notruf Niederösterreich die Gemeinden während der Massentests unterstützt. „Das System war immer stabil“, so Manfred Schulz aus Gnadendorf.

Obwohl es in allen Gemeinden sehr wenige oder gar keine positiven Fälle gab, war die Durchführung der Massentests ein wichtiger Schritt, ist Unterstinkenbrunns Bürgermeister Matthias Hartmann überzeugt: „Ich halte die Testung für sehr wichtig, denn obwohl wir nur einen positiven Fall hatten, hätte dieser viele andere Menschen anstecken können!“