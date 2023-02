Meeres-Bewohner und Ghostbusters feiern Fasching

Die Raiffeisenbank Wolkersdorf ist schon bekannt dafür, dass am Faschingsdienstag vormittags eher gefeiert als gearbeitet wird - dieses Jahr als maritime Wesen. Die „Arbeitsteilung“ in der Raiba in Wolkersdorf ist zum Glück kein Problem: Während manche Mitarbeiter gerne singen und tanzen, kümmern sich andere um die Bewirtung.

Kundengespräche haben am Faschingsdienstag keine Priorität.

Das eine oder andere Kundengespräch findet wohl auch statt - der Fokus liegt am Faschingsdienstag aber eher am Feiern als am Arbeiten. In der Stadt ist bereits bekannt, dass in der Raiffeisenbank bestens verköstigt wird: Es gibt Krapfen, Kuchen und Kaffee zu lauter Musik. „Vor Corona ist sogar die Stadtkapelle vorbeigekommen - ich glaube schon, dass die auch dieses Jahr kommen werden“, freut sich Filialleiterin Petra Holl. Aber auch so wird es an Musik zum Tanzen nicht fehlen.

Verkleidung als Team gehört dazu.

Es gibt ein Kontingent an Verkleidungsmaterial, aus dem sich alle bedienen dürfen. „Wir verkleiden uns zwar nicht alle gleich, aber es gibt ein Motto: Dieses Jahr wird das eine maritime Geschichte“, verrät Holl.

Über den Vormittag verteilt kommen zwischen 50 und 100 Besucher, es sei aber schwer abzuschätzen, weil dieses Jahr ja das erste „coronafreie Fest“ stattfinden kann.

Auch die Erste Bank setzt auf eine Verkleidung als Team: „Wir werden auf jeden Fall als Team erkennbar sein, aber was genau unser Kostüm sein wird, das bleibt eine Überraschung“, verrät Martin Putz von der Erste Bank. Für Verköstigung ist natürlich ebenfalls gesorgt.

Fasching in der Gastronomie.

In allen Geier-Filialen im Bezirk Mistelbach steht es den Mitarbeitenden frei, sich am Faschingsdienstag zu verkleiden. „Es ist zwar keine Pflicht, wird von den Mitarbeiterinnen aber sehr gerne angenommen“, erzählt Isabella Magagnotti, Marketingverantwortliche in der Bäckerei Geier. Letztes Jahr haben sich alle Mitarbeiterinnen zusammengesprochen um ein einheitliches Kostüm anzuziehen: Da waren in den Bäckereien nur Bankräuber oder Ghostbuster zu sehen.

