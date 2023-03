Melanie Erasim (SPÖ): „Halbe-Halbe ist gerecht!“

„Die Erwartungen an Partnerschaft und Arbeitsteilung haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert“, weiß Bezirksfrauenvorsitzende Claudia Musil: Trotzdem finden sich viele Frauen nach der Geburt des ersten Kindes in kürzester Zeit wieder in alten Rollenmustern: „Warum sind sie plötzlich wieder für alles zuständig, was der Alltag einer Familie mit sich bringt?“, hinterfragt Musil.

„Damit wir in der Gleichstellung vorankommen, muss sich rasch etwas ändern. Es braucht gute Gesetze. Die skandinavischen Länder zeigen, dass Halbe Halbe möglich ist. Wir sind in Österreich noch weit davon entfernt. Wir wollen mit unserer Kampagne aufrütteln und zum Nachdenken anregen“, sagt Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim: „Wir wollen zeigen, wie es gerechter gehen könnte und warum davon alle profitieren.“

Die Forderungen zur SPÖ-Kampagne: Einführung der Vier-Tage-Woche, verpflichtende Väterkarenz, Lohntransparenz und Steuergerechtigkeit die auch Frauen.

