Mietpreis: Melanie Erasim (SPÖ) fordert Kehrtwende

„Die Kosten für ein Mietobjekt sind deutlich gestiegen“, weiß Nationalratsabgeordnete und SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Melanie Erasim um die schwierige Lage der Menschen im Bezirk Mistelbach: „Diese Situation wird weiter befeuert durch die Einstellung des sozialen geförderten Wohnbaus in Niederösterreich durch die schwarz-blaue Koalition. Hier muss sofort eine Kehrtwende vollzogen werden, um den ohnehin bereits explodierten Mietpreisen nicht noch mehr zuzusetzen.“

In Österreich leben über 66 Prozent der Männer und 57 Prozent der Frauen zwischen 20 und 24 Jahren und noch immer über 30 Prozent der Männer und über 18 Prozent der Frauen zwischen 25 und 29 Jahren laut Statistik Austria „als Kind“ im Elternhaus: Da könne sich ein eigenes Dach über dem Kopf und der Auszug aus „Hotel Mama“ nicht ausgehen, wenn im ganzen Bezirk Mistelbach lediglich 36 Objekte auf der – von der ÖVP angepriesenen – Wohnungs-Service-Plattform https://www.noe-wohnbau.at/wohnungssuche verfügbar seien, rechnet Erasim vor.

„Wenn bei einem Objekt mit 60 Quadratmetern in Staatz Einmalkosten von über 33.000 Euro zu berappen sind und dann noch monatlich fast 700 Euro, kann sich das kein in Ausbildung befindlicher Jugendlicher und kein junger Jobeinsteiger leisten. Von größeren, familiengeeigneten Wohneinheiten ganz zu schweigen“, drängt die SPÖ-Bezirksparteivorsitzende noch einmal auf den Mietpreisdeckel und die Wiederaufnahme des geförderten Neubaus des Landes NÖ. In einer Wohnung in Privat-Vermietung belaufen sich die Monatskosten im Bezirk Mistelbach überhaupt auf 893,39 Euro (Anm.: durchschnittliche Wohnungsgröße laut Statistik Austria von 80,5 Quadratmetern inklusive Betriebskosten).

Gegenüber 2021 hat die Belastung der Geldbörsen der Mieter in diesem Wohn-Segment um 6,90 Prozent zugenommen. „Laut einer Umfrageserie des Sozialministeriums stehen knapp 28 Prozent vor einer Katastrophe, wenn überraschend eine größere Investition getätigt werden muss – etwa eine Autoreparatur von 1.400 Euro. Die schwarz-grüne Regierung auf Bundesebene muss ebenso wie die schwarz-blaue Landeskoalition endlich in die Gänge kommen und dafür sorgen, dass sich die Mistelbacherinnen und Mistelbacher das Leben wieder leisten können“, pocht Nationalratsabgeordnete Erasim abschließend auf effektive Teuerungs- und Inflationsbekämpfung.