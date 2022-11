Mikl-Leitner: „ÖVP wird am Stimmzettel stehen“

„Das ist kein Wahlkampf, das machen wir jedes Jahr“, stellt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fest: Am Montag war sie den ganzen Tag im Weinviertel unterwegs, um bei Wirtschaftstreibenden und Bürgern die Stimmung nach der Corona-Krise und am Beginn der Energiekrise zu schnuppern.

„Ich orte einen großen Optimismus, eine Einstellung, auf die man für die Zukunft aufbauen kann“, sagt die ÖVP-Politikerin. Und um den Menschen zu helfen, würden jetzt Unterstützungsmaßnahmen, Stichwort: Schulstartgeld und Strompreisrabatt, gesetzt.

Und: Das Land setze Investitionen in die Zukunft: Um energieunabhängig zu werden, würden Photovoltaik und Windkraft ausgebaut: Schon jetzt gebe es 154 Windräder im Bezirk, vier sind im Bau und einige mehr geplant. Außerdem ist bereits eine Repowering-Welle bei den älteren Windrädern im Gange, die diese noch effizienter machen soll.

Auch bei den Photovoltaikanlagen gibt es mit der Zonierung schon eine Basis für großflächigen Ausbau, jetzt will man auch energieintensiven Firmen, wie dem Pernhofner Jungbunzlauer-Werk die Möglichkeit geben, nicht nur auf den Dächern, sondern auch auf Freiflächen PV-Anlagen zu errichten: „Jungbunzlauer braucht mehr Energie, als der gesamte Bezirk“, sagt Mikl-Leitner: Insgesamt 54 Gigawatt pro Jahr. Den Weltmarktführer für Zitronensäure könne man nicht einfach den Strom abdrehen.

Eine Investition in die Zukunft ist auch die Einrichtung der Fachhochschulaußenstelle in Mistelbach, wo seit September die Ausbildung des gehobenen Pflegedienstes erfolgt: „Ziel ist es, noch mehr Lehrgänge hier anzusiedeln, damit ein richtiger FH-Campus entsteht“, sagt Landtagspräsident Karl Wilfing.

Markus Goller von der IMC-FH in Krems hatte beim Gansl-Essen der Stadtgemeinde sogar angekündigt, dass in Mistelbach ein FH-Forschungszentrum in den Bereichen Demenz und Alzheimer angesiedelt werden soll und somit ein europaweiter Forschungsstandort in Mistelbach geschaffen werden soll.

Und eines stellte Mikl-Leitner ebenfalls klar: Bei der Wahl am 29. Jänner 2023 werde die Volkspartei unter der Bezeichnung ÖVP antreten und sich nicht aus Angst vor negativen Auswirkungen durch die Bundespartei in alternative Formulierungen flüchten: „Wir waren nie schwarz oder türkis, wir in Niederösterreich waren schon immer blau-gelb“, sagt Johanna Mikl-Leitner. Einen parteiinternen Beschluss dafür gibt es allerdings noch nicht.

