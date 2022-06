Mit Lamas und Stempelpass in die Ferien

Werbung

Insgesamt 55 Vereine sind bei den Ferienspielen mit dabei – 88 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche von zwei bis 16 Jahren werden im Zuge des Programmes stattfinden.

Der Fokus liegt dabei auf dem spielerischen Lernen und dem gemeinsamen Erleben, begleitet von persönlicher Kinderbetreuung.

Höhepunkt ist im September das Hanslverbrennen.“

Wolfram Erasim, Bürgermeister von Rabensburg

Die Vorfreude darüber steigt – vor allem, nachdem die Mistelbacher Ferienspiele zwei Jahre lang aufgrund der Corona-Pandemie nicht in vollem Ausmaß stattfinden konnten: „Veranstaltungen mussten nach draußen verlegt werden, außerdem konnten weniger Teilnehmer mitmachen“, erzählt Sabine Weihs, Organisatorin der Ferienspiele.

Pro Veranstaltung können etwa 15 Kinder teilnehmen, wobei die Anzahl variieren kann. Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, wird mit einem Stempelsystem gearbeitet: Pro Veranstaltung können die Kinder einen Stempel sammeln und am Ende der Ferienspiele werden 15 Gewinner ausgelost, die einen Ausflug ins Grüne oder Karten für das Kindertheater gewinnen können.

In der Marktgemeinde Rabensburg im Bezirk Mistelbach finden bereits das 23. Mal die Ferienspiele statt. Bürgermeister Wolfram Erasim erzählt von den zahlreichen, abwechslungsreichen Veranstaltungen: „Es wird ein Fußballverein da sein, ein Flohmarkt wird stattfinden, auch eine Bücherei und ein Museum wird es geben“.

Für alle Tierliebhaber werden Pferde und Lamas für beste Unterhaltung sorgen. Den Höhepunkt finden die Ferienspiele in Rabensburg am 4. September: „Bei der „Hanslverbrennung“ wird eine Puppe ins Feuer geworfen, um den Sommer zu verabschieden. Am nächsten Tag beginnt für alle Kinder hoffentlich gut erholt wieder der Schulalltag“. Ab 20. Juni kann man sich für die Mistelbacher Ferienspiele anmelden. „Wobei bereits jetzt die ersten Eltern anrufen, um ihre Kinder anzumelden“, erzählt Sabine Weihs. Der Ansturm ist also groß, freut sich die Organisatorin.

