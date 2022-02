Nachtgastronomie sperrt auf: Partylaune vor dem Neustart

„We‘re back!“ - Wir sind zurück: Der Name der Party am 5. März in der Disko Sachs in Altlichtenwarth ist Programm: Nach der (neuerlichen) Corona-Sperre im November 2021 darf die Nachtgastronomie wieder aufsperren. Und auch im Hagenberger „B 10“ wird an diesem Abend gefeiert: Es startet die „Restart Party“. Danach sind nahezu alle Wochenenden mit diversen Partys ausgebucht.

Und nicht nur die Nachtgastronomie will beim Neustart des Nachtlebens mitmachen, manche Gastronomen, wie Karl Polak mit seinem „Zur Linde“ in Mistelbach haben für den Abend des ersten Tages ohne Corona-Maßnahmen eine „Hüttengaudi“ mit Partyhits und Aprés Ski-Drinks geplant.

„Wir sind optimistisch“, sagt Disko-Besitzer Peter Sachs: „Ein Teil der Events war schon für März geplant.“ Stress mit der Öffnung hat er nicht: „Innerhalb von zehn Tagen sind wir startklar, das geht sich alles leicht aus“, freut er sich, endlich wieder Gäste in seiner Disko begrüßen zu dürfen. Wie geht man als Unternehmer damit um, dass man die meiste Zeit Corona-bedingt zusperren muss? „Es ist mühsam, aber ich hab mich in den vergangenen zwei Jahren daran gewöhnt“, sagt Peter Sachs: „Wir sehen positiv in die Zukunft.“

