Neue Kreditregeln: Mietanteil wird steigen

Franz Hugl ist Büroleiter von RE/MAX in Mistelbach. Foto: RE/MAX

Franz Hugl, Büroleiter von RE/MAX in Mistelbach, rechnet mit einem deutlich höheren Mieteranteil in nächster Zeit. Grund dafür sind die verschärften Kreditaufnahmeregelungen, die aus den erhöhten Anfragen an Immobilien resultieren. Die Nachfrage nach Wohnkrediten ist aufgrund der historisch niedrigen Zinsen zuletzt stark angestiegen. Damit der österreichische Finanz-und Immobilienmarkt weiterhin stabil bleibt, soll diese hohe Dynamik bei den Preisen und der Kreditvergabe nun mithilfe der neuen Regelungen eingebremst werden.

Immobilien werden schwerer zu finanzieren sein, speziell für junge Käufer und Wenig-Verdiener. Ältere Leute hingegen werden weiterhin Immobilien kaufen, damit das Geld gut angelegt ist. Geld „parken“ sei durch die hohe Inflationsrate nämlich im Moment eher wertmindernd, so Hugl.

Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist im Moment also dementsprechend hoch - gerade im Bezirk Mistelbach. Die unmittelbare Nähe zur Landeshauptstadt und die weniger hohen Preise im Vergleich zu Wien machen die Gegend sehr attraktiv. Durch die Inflation wird in nächster Zeit auch keine zusätzliche Mietpreiserhöhung zu erwarten sein, erklärt Hugl. „Früher hat die Miete ungefähr ein Drittel des Einkommens ausgemacht, momentan betragen die Mietpreise etwa die Hälfte des Einkommens – das ist ein enorm hohes Mietpreisniveau..“

