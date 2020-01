„Wie eine Blaupause für die Zukunft“ beurteilte die italienische Tageszeitung „Corriere delle Sera“ die künftige türkis-grüne Regierung, der Spiegel zitierte Karl Kraus: „Österreich, eine Versuchsstation für den Weltuntergang.“ Wie sehen die Politiker des Bezirks die kommende Regierung und ihr Programm?

„Für mich hat es den Anschein, als ob die Grünen nicht lange im Parlament sitzen wollen“, kommentiert SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim die neue Regierung und ihr Programm: „Mit diesem Verhandlungsergebnis zeigen sie, dass sie weder parlaments- noch regierungsfähig sind.“ Die am Dienstag angelobte Regierung sei eine ÖVP-Regierung mit ein paar vereinzelten Grünen, die den Kasperl spielen dürfen, findet die Politikerin, die nach der letzten Wahl aus dem Nationalrat gefallen war: „Außerdem bin ich entsetzt, wie schnell man Inhalte über Bord werfen kann.“

„Die österreichische Bevölkerung hat sicher etwas Anderes gewählt, als sie da bekommen hat“, sagt FPÖ-Obmann Michael Bernard, dessen Partei bei der Wahl 2019 im Bezirk einen Absturz von -9,6 Prozent hingelegt hatte: „Ich hoffe, dass die Bevölkerung nicht das Abenteuer erlebt, das man vermuten kann.“ Bei der Ministerpostenvergabe hätten die Grünen wenig aus ihrer starken Verhandlungsbasis gemacht. Justizministerin Alma Zadic sei verurteilt wegen übler Nachrede und auch Staatssekretärin Ulrike Lunacek findet wenig blauen Gefallen.

"Wir sind eher davon ausgegangen, dass sich ÖVP und Grüne mehr Richtung politischer Mitte bewegen."

„Die Agenden der Grünen sind sehr unverbindlich formuliert, jene der ÖVP sehr verbindlich“, findet Daniela Gschwindl von den NEOS: „Wir sind enttäuscht, dass die Grünen die scharfe Asylpolitik, Präventivhaft und Kopftuchverbot mittragen. Wir sind eher davon ausgegangen, dass sich ÖVP und Grüne mehr Richtung politischer Mitte bewegen.“

Wenig Gutes findet die FPÖ-Splittergruppe Liste Niederösterreich an Regierung und Regierungsprogramm: „Sebastian Kurz muss diesmal durchhalten. Denn noch eine Koalition zu sprengen, das kann er sich nicht erlauben“, findet Landessprecherin Conny Makowsky: Die Ministerliste sei eine Sammlung altgedienter Parteigänger, die verurteilte Justizministerin „schon jetzt ein Skandal und ein demokratiepolitisches Pulverfass.“

Zufrieden mit Regierung und Regierungsprogramm sind ÖVP und Grüne: „Ich sehe die grüne Handschrift. Was ich bisher gelesen habe, ist ein gutes Ergebnis“, findet Grüne-Bezirkssprecher Christian Schrefel: „Die Regierungszusammensetzung spiegelt wieder, wie uns die Wähler unterstützen.“ Und die Personalia seien durchaus mutig: Mit Alma Zadic sitze ein ehemaliges Flüchtlingskind in der Regierung, mit Ulrike Lunacek eine bekennende Lesbierin. Mussten die Grünen für das Regierungsprogramm über den eigenen Schatten springen? „Schrefel antwortet mit einer Gegenfrage: „Was musste die ÖVP in Kauf nehmen, was bisher überhaupt nicht ging?“

Stichwort Schutzhaft und Kopftuchverbot: „Das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die jüngsten Verfassungsgerichtshofentscheide haben gezeigt, dass unsere obersten Gerichte sehr auf unsere Verfassung schauen“, sagt Schrefel: „In ein Regierungsprogramm schreibt jeder seine Lieblingsgeschichten rein.“ Man müsse die Kirche im Dorf lassen, beides seien nicht die wesentlichen Zukunftsprobleme des Landes.

„Bei einem Regierungsprogramm geht es nicht ums Durchsetzen, da geht es darum, dass man das darstellt, was man vor der Wahl versprochen hat“, sagt Landtagspräsident und ÖVP-Bezirksobmann Karl Wilfing: Für ihn sei da ein guter Weg für Österreich gefunden worden. Aber natürlich habe die ÖVP ein wenig mehr Gewicht in der Regierung: „Wir hatten auch mehr Stimmanteile“, sagt Wilfing, der in Kurz einen guten und verlässlichen Partner, auch für das Land NÖ, sieht.