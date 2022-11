Nikolaus steht schon in den Startlöchern

Im ganzen Weinviertel laufen die Vorbereitungen für Adventmärkte und Krampusläufe auf Hochtouren: Altbekannte oder neue Standler werden mit kulinarischen Köstlichkeiten oder selbst gemachten Basteleien zu finden sein – und sie freuen sich über viel Besuch. Aber was ist wo geplant?

Adventstimmung in der „Loamgrui“. In Unterstinkenbrunn gibt es in über 50 Presshäusern in der idyllischen Kellergasse viele interessante Dinge zu entdecken: Von Kunsthandwerk aus der Region über Glühwein und kulinarische Köstlichkeiten, wie Surbraten oder Engelslocken, reicht das Angebot. Auch für musikalische Begleitung ist gesorgt (26. und 27. November). Für die kleinsten Besucher ist der Einzug des Heiligen Nikolaus am Sonntag, 27. November, das Highlight.

Adventzauber in der Kellergasse Fuchsenweg. Insgesamt finden 80 Aussteller in der Kellergasse Fuchsenweg in Bullendorf Platz (26. und 27. November). Zusätzlich gibt es eine Krippe mit lebendigen Tieren sowie Steinbildhauer, um nur zwei Besonderheiten zu nennen. Auch für kulinarische Köstlichkeiten wird gesorgt.

Traubenwelt, Wintermärchen und Märchendorf. Poysdorf wartet dieses Jahr mit gleich zwei weihnachtlichen Märkten auf: Am 26. und 27. November erleuchtet inmitten der Wein- und Traubenwelt ein sieben Meter hoher Christbaum den Platz. Die romantische Kellergasse „Franzbergen“ in Poysbrunn verwandelt sich am 10. und 11. Dezember wieder zum Wintermärchen. „Nach zweijähriger Pause warten die weihnachtlich geschmückten Keller wieder mit verschiedenen Ausstellern und kulinarischen Köstlichkeiten auf Besucher“, freut sich Obmann Franz Vinzens. Ein Highlight in Poysbrunn wird die Märchenlesung von Nina Blum am 11. Dezember sein. Für Stimmung sorgt das Bläserensemble der Weinhauer-Kapelle Poysbrunn.

Krampuslauf in Altlichtenwarth. Die Silberberg Devils laufen dieses Jahr ihren Krampuslauf bei der Gemeindehalle (18. Dezember). Für die braven Kinder kommt außerdem der Nikolaus und teilt Leckereien aus.

Mistelbacher Adventmarkt. Dieses Jahr werden in Mistelbach nicht alle gewohnten Standler da sein: Einige haben sich aufgrund von Personalmangel nicht angemeldet. Trotzdem freut sich Organisatorin Roswitha Janka auf den kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt, der am 26. und 27. November stattfinden wird.

Nikolausumzug Laa . Die Pfadfinder Laa holen wieder den Nikolaus zum Stadtplatz, der Umzug findet zum 56. Mal statt (4. Dezember). Und: Der Coca-Cola-Weihnachtstruck kommt zum Stadtplatz (21. Dezember).

