Nur die Hälfte der Stromkosten durch Umrüstung auf LED

Im Bezirk Mistelbach wird in Schulen und auch bei der Straßenbeleuchtung bereits auf LED-Lampen gesetzt. LED-Lampen sind wesentlich effizienter im Verbrauch.

Während eine herkömmliche Glühbirne etwa einen 60-Watt-Verbrauch hat, liegt eine LED-Lampe bei nur sieben Watt Verbrauch, erklärt Christian Parisch von Elektro Kraus in Mistelbach.

Die Firma ist unter anderem auf Lichttechnik in Wohnhäusern spezialisiert. Auch umwelttechnisch hat die LED-Lampe ihren Vorgängern einiges voraus: Alte Energiesparlampen enthalten nämlich meist giftige Gase wie Quecksilber. Das ist beim Zerbrechen der Lampe nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern kann auch für umstehende Personen gefährlich sein.

Weniger Stromverbrauch, nachhaltige Bauweise

„Durchschnittlich haben wir mindestens 50 Prozent weniger Stromverbrauch, seit wir mit LED-Lampen beleuchten“, freut sich auch Paul Schmid, Energiebeauftragter der Gemeinde Hochleithen. Er erstellt jedes Jahr den Umweltbericht der Gemeinde und listet dort akribisch auf, wo die Gemeinde wie viel Energie verbraucht bzw. eingespart hat.

Ein weiterer großer Vorteil sei die gezielte Lichtsetzung von LED-Lampen. Man könne die Lichtpunkte von LEDs sehr genau auf bestimmte Teile der Straße lenken. So sei beispielsweise nur der Schutzstreifen ausgeleuchtet und nicht diffuses Streulicht auf der ganzen Straße. Auch das würde Energie sparen.

Eine LED-Lampe besteht außerdem zu 90 Prozent aus wiederverwertbaren Rohstoffen. Einige elektronische Bauteile sind zwar nötig, die könnten aber zum größten Teil recycelt werden. Ein Nachteil dabei: Dadurch, dass LED-Lampen so kompakt sind und die Elektronik auf engstem Raum funktionieren muss, kommt es manchmal zu einem sogenannten „Hitzetod“. Das Leuchtmaterial würde also noch funktionieren, während die Elektronik frühzeitig den Geist aufgibt. Daran könne noch gearbeitet werden, so Parisch.

Fix verbaut - nicht austauschbar

Abgesehen von dem noch relativ hohen Preis der LED-Leuchten gibt es außerdem einen Nachteil bei der Verbauung von LED-Leuchten in Lampen: In der Autoindustrie beispielsweise werden LED-Lampen so verbaut, dass bei Kaputtwerden der Lampe gleich der gesamte Scheinwerfer ausgetauscht werden muss. „Dies sei aber auch Herstellersache, die Energieeinsparung sei trotzdem um Welten besser“, so Schmid.

