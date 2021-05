Getestet, genesen oder geimpft — diese Regel gilt seit heute auch in der Gastronomie im Bezirk. Bleibt man länger als 15 Minuten, müssen auch die Daten aufgenommen werden. Diese Maßnahmen zu kontrollieren, bedeutet für die Wirte eindeutig einen Mehraufwand. „Mit den ganzen Auflagen für die Gastronomie brauchen wir bald neue administrative Mitarbeiter“, meint Manfred Buchinger von der „Alten Schule“ in Riedenthal.

Manche Gasthäuser bieten darüber hinaus die Möglichkeit an, sich vor Ort einem Selbsttest zu unterziehen, wie im Restaurant „Zur Linde“ in Mistelbach. „Aus jetziger Sicht wird es auch möglich sein, bei einem spontanen Besuch im Lokal einen Selbsttest unter Aufsicht unseres Personals zu machen und sich so freizutesten“, erläutert Wirt Karl Polak.

Dass die Menschen im Bezirk Lust haben, sich wieder vor Ort verwöhnen zu lassen, merkt man an den Reservierungen. Manche Gasthäuser sind für die erste Zeit nach dem Lockdown schon ausgebucht, so auch die „Alte Schule“. Einige, wie das Stadtwirtshaus in Wolkersdorf oder das Café Harlekin, haben noch ein paar Tische frei. Reinhard Kruspel vom „Alten Depot“ in Mistelbach rät: „Aufgrund der eingeschränkten Besucherzahlen empfehlen wir rechtzeitige Reservierungen.“

Um die Anzahl der erlaubten Gäste etwas zu erhöhen, vergrößern manche Betriebe ihre Außenbereiche, darunter das „Alte Depot“. „Da Frischluft ein geschätztes Gut in diesen Zeiten ist, wird es im Außenbereich und im Hof mehr Sitzmöglichkeiten geben“, kündigt Kruspel im NÖN-Gespräch an.

Die Sperrstunde um 22 Uhr zwingt so manchen Gastronomen, Veranstaltungen in den Gasthäusern neu zu planen. „Unsere Konzertabende werden wir bis auf Weiteres auf Samstag mit früheren Beginnzeiten verlegen“, erklärt Kruspel.

Neu planen musste auch Andreas Sarachman, der im August des Vorjahres den Hanfthal-Hof übernommen hat. Die Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung, er konnte bis jetzt nur zwei Wochen aufsperren. Im Hanfthal-Hof hatte man aber das Glück, die Zimmervermietung für Handwerker trotz des Lockdowns anbieten zu können.

„Der Andrang ist recht groß. Für die ersten Tage ist das Restaurant bereits sehr gut gebucht und wir sind auch gut mit Selbsttests ausgestattet. Jedoch hoffen wir, dass die Gäste bereits vorab die nötigen Schritte setzen und bereits ein negatives Testergebnis mitbringen“, so Sarachmann. Auch die Zimmerreservierung für Urlauber läuft hier langsam an.