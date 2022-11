ÖBB-Streik: „Viele sind im Homeoffice“

Hauptproblem war für die meisten nicht, wie sie Richtung Wien in die Arbeit kommen, sondern wo sie ihr Auto dann dank des flächendeckenden Parkpickerls in Wien hinstellen werden: „Es platzen schon an herkömmlichen Tagen die zu 80 Prozent ausgelasteten P&R-Anlagen im Norden von Wien aus allen Nähten“, sagt Christian Peter, einer der Administratoren der Facebook-Pendlerinitiative Laaer Ostbahn: „Somit wird der Pendler das Parkpickerl dann bezahlen müssen. Und die Politik sitzt daneben und schaut zu, wie der Weg zur Arbeit eine Ecke mehr kostet.“

Er selbst nutzte, wie viele andere Pendler, die Möglichkeit von Homeoffice, wobei er am Nachmittag dann mit dem Auto nach Wien fuhr – aber Peter ist in der glücklichen Lage, einen Parkplatz bei der Arbeitsstelle zu haben. Andere Pendler haben einfach ihre Kundentermine verschoben und arbeiteten den ganzen Tag von zuhause aus. „Aus meiner Sicht ist der Schaden sozialwirtschaftlich nicht einmal ansatzweise als Streikdrohung zu sehen“, glaubt der Pendler an überschaubare Auswirkungen.

Nicht betroffen vom Streik waren die Bus-Linien. Und die waren am Streikmontag heillos überfüllt. „Ein Verstärken entlang der Busachsen, um den Bahnausfall zu kompensieren, ist leider angesichts der enormen Größenordnung nicht möglich“, sagt Georg Huemer vom Verkehrsverbund Ostregion (VOR): „Gerade zu den Zeiten hoher Nachfrage sind zudem bereits heute alle verfügbaren Busse unterwegs.“

