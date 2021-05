ÖVP-Abgeordnete danken Teststraßen-Mitarbeitern .

„Wir nutzen den Tag der Arbeit traditionell dafür, all jenen zu danken, die sich für andere engagieren und einbringen. In diesem Jahr insbesondere all jenen, die sich in den Test- und Impfstraßen aber auch in den Kliniken und Praxen dem Kampf gegen die Coronakrankheit verschrieben haben", sagen die ÖVP- Abgeordneten des Bezirks Kurt Hackl und Manfred Schulz und Landtagspräsident Karl Wilfing .