Sie sind das größte Sportereignis der Welt, die Olympischen Spiele. Heuer finden sie um ein Jahr verspätet im japanischen Tokio statt und bescherten Österreich bisher einen unerwarteten Medaillenregen. Fünfmal Edelmetall (Anm.: Stand Dienstagfrüh) gab es bisher für die rot-weiß-roten Athleten. Wie unsere Top-Sportler die Spiele verfolgen, was sich unsere Vereine von dem gesteigerten Interesse erhoffen und was sie ärgert. Wir haben uns in einigen Sportarten umgehört:

Turnsport

Marlies Männersdorfer aus Obersdorf verpasste nur knapp die Qualifikation für die Kunstturnwettbewerbe, freut sich aber mit den österreichischen Erfolgen mit: „Ich denke schon, dass die Spiele einen Boost für Randsportarten bringen. Diese Sportarten bekommen in diesem Rahmen Fernsehzeit und dadurch mehr Aufmerksamkeit. Das wirkt“, meint die 22-Jährige. „Ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel das Turnen wieder mehr Aufmerksamkeit erregt.“

„Das löst bei mir eine Sehnsucht aus, mir meinen Olympiatraum auch zu verwirklichen!“ Marlies Männersdorfer, Kunstturnerin, Obersdorf

Selbst ist die Weinviertlerin, die mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt nach Vorarlberg verlegt hat, ganz im Bann der fünf olympischen Ringe: „So gut es sich mit meinem eigenen Training und der Zeitverschiebung vereinbaren lässt, schaue ich. Die Turnfinalwettkämpfe finden zum Glück immer in unserer Zeit zu Mittag statt, das schaffe ich (lacht).“

Außerdem ist es laut Männersdorfer sehr motivierend, den besten Turnerinnen der Welt zuzusehen und mitzuverfolgen, wie deren Olympiatraum in Erfüllung geht. „Das löst bei mir eine Sehnsucht aus, mir meinen Olympiatraum auch zu verwirklichen.“ Stichwort Olympia: Was waren bisher Männersdorfers Gänsehautmomente? „Es gab bis jetzt für mich einige Momente, die mir Gänsehaut beschert haben. Darunter war ganz klar der Wettkampf meiner Teamkollegin Elisa Hämmerle. Sie hat zuvor viel durchgemacht und dass sie nun endlich auf dieser großen Bühne stehen durfte, war für mich ein besonderer Moment und hat mich mit Stolz erfüllt. Außerdem hat mich die Leistung von Anna Kiesenhofer schwer beeindruckt.“

Leichtathletik

Ingrid Grießel, Cheftrainerin des ULC Weinland mit vielen Athleten aus dem Bezirk Mistelbach freute sich schon auf die Leichtathletikbewerbe, ganz besonders auf die Mehrkämpfe: „Nicht zu Unrecht ist der Zehnkämpfer der König der Leichtathleten.“ Die Gänserndorferin erwartet sich – trotz der Hitze in Tokio – generell gute Leistungen, nicht nur von der österreichischen Abordnung. Sie findet, dass das große rot-weiß-rote Team ein Beweis für den leichten Aufwärtstrend in der heimischen Leichtathletik ist. „Eine gute Sache, auch im Nachwuchs schicken wir immer größere Teams zu den Großereignissen.“

Dass mehr Kinder und Jugendliche zu ihrem Verein kommen, glaubt Grießel nur bedingt: „Erstens hängt das von österreichischen Erfolgen ab und zweitens vom Engagement der Eltern. Aber das gilt ja für alle Sportarten.“ Ein Vorbild hätte die ehemalige Lehrerin aber schon: „Nämlich die Schweiz, was die in den letzten zehn Jahren aus dem Boden gestampft hat, ist unglaublich.“

Einer ihrer Schützlinge, der Wolkersdorfer Hürdensprinter Andreas Wolf, war erst vor Kurzem bei der Unter-20 EM am Start und träumt davon, in Zukunft auch einmal bei Olympia an den Start gehen zu können.

„Das ist mein sportliches Lebensziel, keine Frage. Ich fiebere vor dem Fernseher mit, da ich ja einige unserer Starter auch ganz gut persönlich kenne. Diese Emotionen würde ich wahnsinnig gerne selbst erleben.“

Radsport

Alina Reichert aus Wolkersdorf war begeistert vom Sieg Anna Kiesenhofers bei Olympia, auch weil sie die Niederkreuzstettnerin von diversen österreichischen Wettkämpfen kennt. Bei einem Rennen auf das legendäre Kitzbühler Horn war die 25-Jährige noch so euphorisiert, dass sie dieses Bergrennen in der Lizenzklasse der Damen gewann.

Für den heimischen Frauenradsport, ohnehin ein Stiefkind beim ÖRV, hofft sie nach diesem historischen Erfolg auf Impulse. „Wenn der Verband das jetzt nicht ausnützt, dann werden wir nie aus dem Mauerblümchendasein rauskommen.“

Ausdauersport

Für Markus Reidlinger, Obmann des LAC Harlekin Mistelbach, dem größten Ausdauersportverein des Bezirks, wird das gesteigerte Sportinteresse wohl nur von kurzer Dauer sein. „Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute jetzt motiviert sein werden, beispielsweise mit Radeln anzufangen. Nicht nur wegen Anna Kiesenhofer, sondern auch wegen Corona. Aber ich befürchte, dass, sobald der Herbst ins Land zieht, das ganze wieder vorbei ist.“

An größere Zuwächse an Neo-Mitgliedern, auch in seinem Verein, glaubt er nicht: „Es wäre wünschenswert, aber das Interesse bei Kindern und Jugendlichen ist enden wollend.“ Bei Ausdauersportarten bedarf es Geduld, Beharrlichkeit und Konsequenz, „das entspricht nicht mehr dem Lifestyle der Jugend, leider.“