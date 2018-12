Immer mehr stationäre Händler spüren den wachsenden Bereich des Online-Handels. Vorteile des Online-Vertriebs liegen auf der Hand:

Man kann zu jeder Zeit einkaufen, Preise relativ einfach vergleichen und bekommt die Ware noch dazu vor die Haustür geliefert. Zu Bedenken geben jedoch auch die Versandgebühren, eventuelle - nicht vorhandene - Umtauschmöglichkeit und die fehlende Beratung mit Fachpersonal.

„Die Online-Shoppinganbieter sind eine ernst zu nehmende Konkurrenz für den stationären Handel“, ist Citymanager von Mistelbach, Manuel Bures, überzeugt.

„Viele Kunden informieren sich online über ein Produkt und kaufen dieses dann im stationären Handel.“Jutta Pemsel, Geschäftsführerin Kaufstraße

„Wenngleich hier in Mistelbach der stationäre Handel durch aktives anbieten seiner Waren im Internet dagegenhalten kann. Gerade die Kombination aus stationär und online sehe ich als Erfolgsrezept der Zukunft“, visioniert Bures.

„Gerade in Bezug auf das Weihnachtsgeschäft möchte man doch dem/der Beschenkten die Beratung oder im nicht so geglückten Fall das Umtauschen der Geschenke ermöglichen. Das wird mit bestellten Waren aus aller Welt schwierig und ist sicherlich kein unwesentlicher Nachteil des Onlinehandels. Bestes Beispiel für einen grandiosen Einsatz der Onlinemedien in Mistelbach ist sicherlich die Facultas Dombuchhandlung. „Selbst wenn das Buch nicht lagernd ist, kann man dieses meist am nächsten Tag abholen und bekommt die Beratung noch kostenlos obendrauf“, ist Bures davon begeistert.

Karin Harrer, Chefin von „Harrer schreiben, spielen, schenken“ am Mistelbacher Hauptplatz: „Es kommt stark auf die Warengruppe an. Wenn Emotionen beim Schenken dabei sind, wie beispielsweise bei einem schönen Teller, einem Holzspielzeug oder einem Teddybär wird dieses eher im stationären Handel gekauft, da man es zuerst in den Händen halten möchte. Bei einem Packerl Kopierpapier ist es egal“, fügt Harrer schmunzelnd hinzu.

Pemsel: „Den Leuten ist nicht bewusst, was Online-Shopping für eine Umweltbelastung ist."

„Die Realität ist, wir zahlen Miete, Angestellte und versuchen bereits zu sparen. Seit 2008 ist die Frequenz bereits um 20 Prozent wegen des Onlinehandels gesunken“, ist Besitzer des BuchLAAdens in Laa Michael Lehner frustriert. Wir vertreiben zwar auch einen Webshop, doch diesen nutzen meist nur Stammkunden, damit diese einen Service zum Bestellen haben. Die meisten Kunden bestellen über Amazon, was für uns zum großen Problem wird“, ist Lehner enttäuscht.

Geschäftsführerin der Kaufstraße Jutta Pemsel: „Den Leuten ist nicht bewusst, was Online-Shopping für eine Umweltbelastung ist. Der Service und die Beratung, den wir bieten, kann man online nicht ersetzen. Viele Kunden informieren sich online über ein Produkt und kaufen dieses dann im stationären Handel, um es nicht hin und her schicken zu müssen.“