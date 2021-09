Dünn ist für Ribisch, die für die Verteilung der Lehrer in ihrer Bildungsregion verantwortlich ist, die vorhandene Personaldecke: „Wir haben genug Lehrer, aber es kommen nur wenige Junge nach.“ Das liege einerseits an der neuen, längeren Lehrerausbildung, zum anderen an der sinkenden Mobilität der Junglehrer. Früher nahm man als Einsteiger nahezu jede Stelle an und arbeitete sich durch Versetzungen binnen einiger Jahre in den Wunschbezirk.

Noch vor ein paar Jahren begannen viele Waldviertler Lehrer an der March und arbeiteten sich dann ins Waldviertel hoch. Auch zu fix eingeplanten Überstunden, sogenannten „Dauerdienstleistungen“, sind in Zeiten der Work-Life-Balance immer weniger Junglehrer bereit. „Was wir dafür haben, ist ein Überangebot an Philosophie-, Geschichte-, Französisch und Geographie-Lehrern, die wir weniger in der Volks- und Hauptschule brauchen können“, sagt Ribisch.

Besonders in den peripheren Bereichen des Weinviertels gebe es Probleme, Lehrer hinzubekommen: „Ein Thema ist da mittlerweile die öffentliche Anbindung der Schulstandorte, viele Junglehrer wollen mit den Öffis zur Schule fahren“, sagt Ribisch: „In Orte wie Ottenthal komme ich öffentlich nur schwer“, weiß Ribisch.

Corona: Großteil der Lehrer ist geimpft

Stichwort Corona-Impfung: Im Weinviertel sind nach ihrer Schätzung 70 Prozent der Lehrer gegen das Virus geimpft, an manchen Schulen sogar alle. Bei den restlichen gebe es keine Probleme mit der regelmäßigen Testung: „Wer beides verweigert, kann nicht in die Schule kommen“, sagt die Bildungsdirektorin. Da habe es bereits im vergangenen Schuljahr arbeitsrechtliche Konsequenzen gegeben.