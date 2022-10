Personalmangel in den Kindergärten

„Das Problem ist, dass der Beruf von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt wird. Die Bezahlung passt nicht, man wünscht sich männliche Pädagogen, aber die Wertschätzung ist einfach nicht da. Die Arbeitslosenrate ist so gering wie noch nie zuvor, und in solchen Zeiten sind Sozialberufe einfach nicht gefragt“, erklärt Johannes Holzinger, Direktor an der BAfEP (Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik) Mistelbach.

Der Andrang an der BAfEP in Mistelbach ist nach wie vor groß. Viele der Absolventinnen gehen trotzdem anschließend nicht in den Kindergarten.

Die Ausbildung an der BAfEP Mistelbach sei eine „Schule für´s Leben“. Wenn man sich in so jungem Alter dafür entscheidet, einen Berufsweg einzuschlagen, ist er häufig im Erwachsenenalter nicht mehr das, was man eigentlich möchte. Viele der Absolventinnen entscheiden sich nach der Berufsausbildung für einen anderen Weg und beginnen noch ein Studium. Holzinger ist überzeugt von der Ausbildung an seiner Schule: „An der BAfEP bekommt man eine der besten Ausbildungen - aber eben nicht nur für den Kindergarten, sondern für das Leben. Und so lustig ist das eben nicht mit Kleinkindern zu arbeiten, wie man sich das anfangs vielleicht vorstellt.“

Um ein besseres und gesellschaftlich höher angesehenes Berufsbild einer Kindergärtnerin zu zeichnen, bräuchte es jahrelange Arbeit seitens der Medien - so schnell wird sich das Image nicht ändern.

Eine Folge sind unterqualifizierte Arbeitskräfte in Kindergärten - das wird vor allem ein großes Problem darstellen, wenn auf einen Schlag so viele neue Arbeitskräfte gebraucht werden. Auch in der Gemeinde Kreuttal besteht das Problem. Bürgermeister Markus Koller: „Abgesehen vom Fehlen von Kindergartenpädagoginnen tut sich die Gemeinde auch jetzt schon schwer, Kindergartenhelferinnen zu finden.“

Arbeitsplatz so attraktiv wie möglich gestalten

Dominic Litzka, selbst Vater dreier Töchter, kennt die Herausforderung der richtigen Kinderbetreuung: „Es ist mir ein Herzensanliegen, die Kindergärten weiter auszubauen und die Ressourcen zur Verfügung zu stellen.“ Wichtig sei, die Systeme möglichst flexibel zu gestalten, um auf die Bedürfnisse der einzelnen Familien individuell eingehen zu können.

Es werde eine große Herausforderung sein, den personellen Mangel zu bewerkstelligen. „Gerade in Niederösterreich haben wir meiner Meinung nach aber zumindest bessere Arbeitsbedingungen als beispielsweise in Wien.“

In Wolkersdorf beispielsweise ist ein neuer Kindergarten geplant, der architektonisch energieoptimiert gebaut werden soll. Zusätzlich solle der Beruf der Pädagoginnen so gestaltet werden, dass er gut mit Partnerschaft und Familie vereinbar sei.

„Ich bin nicht zuständig für die Bezahlung und die äußeren Gegebenheiten dieses Berufs. Aber ich als Bürgermeister kann mir Mühe geben, den Arbeitsplatz durch passende Räumlichkeiten und ein schönes Arbeitsumfeld zumindest dahingehend so attraktiv wie möglich zu gestalten.“

