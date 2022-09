Der Tscheche hatte auf dem Weg in sein Heimatland nach dem Ende der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) auf der B7 mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der 23-Jährige wurde nach einer Lasermessung angehalten und wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.