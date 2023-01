Plakate zur Landtagswahl verschwanden

Werbung

Der Wahlkampf ist auf seinem Höhepunkt: Wie fair verläuft er derzeit? Eine Umfrage.

In Falkenstein mag irgendwer die Grünen so gar nicht: „Da sind alle unsere Plakate verschwunden“, weiß Martina Pürkl, Nummer vier auf der Grünen Bezirksliste: „Wir haben sie aufgehängt und in der Nacht darauf wurden alle wieder von den Lichtmasten herunter geschnitten“, erzählt sie. Der oder die Täter brauchten dafür sogar eine Leiter. Denn die Plakate hingen in drei Meter Höhe. In Mistelbach wurden zwei Plakate zerstört. „Beim Finanzamt hat einer alle Plakate von einem Dreieckständer gerissen. Da überleg ich noch, was ich stattdessen hinpicken soll“, nimmt’s Pürkl, die selbst intensiv im Plakatiereinsatz ist, sportlich: „Vielleicht: Hier sollte ein Plakat der Grünen hängen.“

„Manchmal rutschen schon meine Hohlkammerplakate plötzlich nach unten oder verdrehen sich auf mysteriöse Art so, dass man sie von der Straße aus kaum mehr lesen kann, aber wirklichen Vandalismus können wir in unserem Bezirk zum Glück bisher nicht beklagen“, sagt SPÖ -Spitzenkandidatin Claudia Musil. Der Wahlkampf sei sonst fair, auch wenn manche Diskussion bei der Wahlwerbetour durchaus heftig werden kann: „Liegt an den schlechten Umfragewerten der ÖVP und dass ihre Anhänger hochgradig nervös sind“, glaubt Musil.

„Dieser Wahlkampf ist geprägt von Vandalismus“, klagt FPÖ -Bezirksobmann und Spitzenkandidat Michael Bernard: „Zum Beispiel in Wolkersdorf wurden alle Hohlkammerplakate gestohlen, in Ulrichskirchen die Ständer zusammengetreten, in Neubau und in Hochleiten künstlerisch beschmiert.“

Keine Infos über Plakatvandalismus oder politische Fouls hat man bei der ÖVP: „Der Wahlkampf im Bezirk ist aus meiner Sicht bisher sehr fair“, sagt ÖVP -Spitzenkandidat Manfred Schulz. Er erwartet auch nicht, dass er noch ruppig wird. Eine Einschätzung, die auch Listenzweiter Kurt Hackl teilt.

Keine Hinweise auf Vandalismus gibt es auch bei den NEOS: „Wir machen bei der Materialschlacht nicht mit und stellen verhältnismäßig wenig Plakate auf“, sagt Spitzenkandidat Leo Holy. Das sei auch als Zeichen des Sparens in der Teuerungswelle zu verstehen: Die NEOS wollen einen ressourcenschonenden Wahlkampf führen.

Wie intensiv ist der Wahlkampf jetzt?

Auf Hochtouren läuft die Wahlkampfmaschine ÖVP , sie mobilisiert gegen schlechte Umfragewerte: „Alles, was wir in der Vergangenheit erreicht haben, steht auf dem Spiel. Insofern ist das mein intensivster Wahlkampf aller Zeiten“, sagt Hackl. Sieben Tage die Woche ist Schulz derzeit unterwegs: „Egal, ob bei Veranstaltungen, Besuch von Betrieben, Punschständen und Bällen am Wochenende.“ Das Ziel der ÖVP: Alle Gemeinden werden von den Spitzenkandidaten besucht, jeder Haushalt soll von einem ÖVP-Funktionär besucht werden.

„Ich haben den Großteil meines Jahresurlaubes genommen, um mich voll auf die Landtagswahl konzentrieren zu können“, erzählt SPÖ -Spitzenkandidatin Claudia Musil: Der Wahlkampf sei enorm intensiv und zeitaufwendig. Auch sie ist täglich unterwegs – und dankt dabei ihren Bezirksfrauen für die Unterstützung und ihrer Familie für deren Geduld.

FPÖ -Spitzenkandidat Michael Bernard und sein Team sind täglich bei Verteilaktionen in den Orten unterwegs, abends gibt’s dann Stammtische mit Abgeordneten: „Wenn zeitlich möglich, werden auch Tanzveranstaltungen besucht“, sagt Bernard.

Viel unterwegs sind auch die NEOS bis zur Wahl: „Das ist für uns alle eine sehr intensive Zeit, die auch viel Kraft kostet“, sagt Leo Holy: „Positive Begegnungen und Gespräche mit Menschen würden das aber ausgleichen.

„Das Plakatieren war stressig“, sagt Spitzenkandidatur-Routinier Christian Schrefel von den Grünen : „Der Wahlkampf ist nicht stressig. Und ich erwarte mir auch nicht, dass es mehr wird.“

