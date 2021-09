Seit 1. September ist es offiziell: Raser müssen höhere Strafen zahlen, und zwar teilweise doppelt so viel fürs Schnellfahren. Die Dauer des Führerscheinentzuges wurde ebenfalls verdoppelt. Es ist die Rede von Strafen im Höchstmaß von 5.000 Euro. Das Ziel ist es unter anderem, gegen illegale Straßenrennen vorgehen zu können.

Wie ist es im Bezirk Mistelbach um die Raserei bestellt? Und was wird vom neuen Gesetz gehalten?

„Wozu schnell fahren? Es macht doch wirklich keinen Unterschied, ob man drei Sekunden schneller am Ziel ist oder nicht.“

Markus Koller, Ortschef

Lambert Bergauer vom Bezirkspolizeikommando vermerkt, dass es eine deutliche Reduktion der Gesamtgeschwindigkeit gegeben habe. „Wir haben ja unter anderem die kleinen Radargeräte im Einsatz, was natürlich dazu geführt hat, dass man die Spitze des Eisberges abgetragen hat.“ Mit der neuen Regelung wird es sich natürlich nochmals minimieren.

Dennoch gebe es im Bezirk keine klassischen Raserstrecken, sondern nur wenige Routen, die zum Schnellfahren einladen würden: So etwa die B45 zwischen Laa und Hollabrunn, die B46 zwischen Laa und Mistelbach oder die B47 zwischen Bullendorf und der Staatsgrenze. Das seien jedoch auch jene Straßenabschnitte, wo es massive Überwachungen durch Polizei, Radar und Laserpistole gibt. „Die Autofahrer wissen genau, dass da wer steht und passen auch auf,“ so Bergauer.

Eine Tuningszene gebe es nicht wirklich. „Nur in Mistelbach und in Schrick, da gibt es ein paar Tuningschwerpunkte. Aber die haben wir sehr gut im Griff,“ meint er.

Drogenlenker bereiten Sorgen

Heuer habe es zum Glück nur einen Verkehrstoten gegeben, der Unfall war unverschuldet. „Größere Sorgen machen uns die Drogenlenker. Da gibt es einen neuen Suchtmittelvortester, mit dem messen wir manchmal fünf Substanzen im Urin.“ Im Gegensatz dazu sei Alkohol am Steuer massiv am Sinken.

Was in den letzten Jahren noch als Unfallursache dazugekommen sei, ist die Ablenkung am Steuer durch das Handy. „Da geht es gar nicht um das Telefonieren, sondern um die Ablenkungen durch die Sozialen Medien, welche über das Handy bedient werden können. Ein kurzer Blick nach unten, und schon kracht es, wenn man dann auch noch zu schnell unterwegs ist“, erzählt Bergauer.

Kreuttal-Bürgermeister Markus Koller meint, dass in seiner Gemeinde vor allem die Hauptstraßen zum Rasen einladen, obwohl sie dort Geschwindigkeitsanzeigen haben. Viele Leute ignorieren diese einfach. „Man kennt die eigenen Dorfleute und ich weiß, wer die Raser sind,“ so Koller. Beschwerden gebe es immer wieder und dann spreche er die Leute auch stets direkt an und sagt: „Wozu schnell fahren? Es macht doch wirklich keinen Unterschied, ob man drei Sekunden schneller am Ziel ist oder nicht“, findet der Ortschef.

Hartes Durchgreifen bei Vergehen in Ortschaften

Unfälle gebe es keine, jedoch Punkte, an denen die Kurven gerne geschnitten werden. Grundsätzlich findet Koller die härteren Strafen für Raser gut. „In Ortschaften sollte noch härter durchgegriffen werden,“ ist er überzeugt.

Der Mistelbacher Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster sagt, dass es im Sinne der Verkehrssicherheit auf jeden Fall eine gute Sache sei, härtere Strafen zu verhängen. „Die schweren Unfälle auf den Landstraßen sind durch die Errichtung der Autobahn weniger geworden. Nun habe sich im Gegensatz zu früher alles auf die Autobahn verlagert. „Früher gab es mehr Unfälle auf den Bundesstraßen,“ so Schuster.

Wie sehr das Design der Straße Raserei begünstigt oder verhindert, sieht man übrigens an der Brünner Bundesstraße B7: Bis zum Autobahnbau war die Strecke die Raserstrecke par excellence, heute schlängelt sie sich entlang der Autobahn. Rasen ist entlang dieser Strecke daher kaum noch möglich.