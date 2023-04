Polizei-Spezialisten gegen Internet-Kriminalität für die Regionen

In Mistelbach präsentierte er das Paket, mit dem verstärkt gegen Cyberkriminalität vorgegangen werden soll. „Es gibt keine Polizeiinspektion mehr, bei denen keine solcher Anzeigen vorkommen“, weiß der Innenminister. Mit welchen Formen der Kriminalität im Internet hat die Polizei zu tun? Es beginnt beim klassischen Betrug über Verkaufsplattformen, wie willhaben.at, geht über Kindesmissbrauch und sexualisierter Gewalt gegen Kinder bis hin in den Bereich Netzwerksicherheit, bei dem Firmen erpresst werden.

Was sich geändert hat, ist, dass immer mehr Menschen bereit sind, sich als Opfer dieser Bereiche auch an die Polizei zu wenden, früher gab es da oft falsche Scham, abgezockt worden zu sein.

Neben flankierenden juristischen Maßnahmen, wie der Ausdehnung des Strafrahmens bei Kindesmissbrauch und dem Einsatz von Erpressersoftware Ransomware, wird es eine Kriminaldienstreform geben, bei der nicht nur Cyberspezialisten im Ministerium und in den Landeskriminalämtern arbeiten werden, sondern auch direkt in den Regionen vertreten sein werden. „Wir haben solche Spezialisten. Aber die Spezialisierung erfolgte da durch Zufall und persönliches Interesse“, sagt Karner.

Das soll künftig gezielt gesteuert werden. Fünf bis acht regionale Schwerpunktdienststellen werden in NÖ installiert, eine auch im Weinviertel. Wo, wollte Karner noch nicht verraten: Gespräche mit dem LPD und der Personalvertretung laufen. Bereits erfolgt ist die Schulung der Polizisten vor Ort, um bei der Aufnahme von Cyber-Krim-Anzeigen die entscheidenden Fakten aufnehmen zu können. Denn meist muss es in diesen Fällen schnell gehen: „Da geht es oft um einige, wenige Stunden“, weiß der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Andreas Thenner.

So konnten in einem Fall nach einer Überweisung Konten von der Polizei gesperrt werden und der betroffenen Person wurde so ein vierstelliger Eurobetrag gerettet. In einem anderen Fall war eine Firma aus dem Bereich Wolkersdorf gehackt und erpresst worden: Nur gegen die Zahlung von fünf Mio. Dollar hätte das Unternehmen die gestohlen Daten wieder bekommen. Die Firma zahlte nicht, viele Daten konnten gerettet werden, trotzdem wurden sensible Daten im Darknet veröffentlicht.

Möglich ist das, weil es im Raum Wolkersdorf einen engagierten Cyber-Cop gibt: „Den will man uns eh immer abwerben, aber wir geben ihn nicht her“, lacht Thenner.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.