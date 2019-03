Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde Poysdorf von der Kultur.Region.Niederösterreich zur kulturfreundlichsten Gemeinde des Bezirkes Mistelbach gekürt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte die Auszeichnung an Bürgermeister Thomas Grießl und die mitgereisten Kulturträger aus Poysdorf.

140 Gemeinden haben sich der Wertung gestellt und ihr Kulturangebot präsentiert. Poysdorf hat vor allem durch seine großartige Vielfalt gepunktet. Jurysprecher und NÖN-Kulturchef Thomas Jorda betonte, dass die Jury rund 20.000 Daten ausgewertet hat, um das kulturelle Angebot zu bewerten. Martin Lammerhuber von der Kultur.Region.Niederösterreich unterstrich, dass Strukturen und Organisationen in der Kultur die wichtige Basis bilden. Kunst und Kultur sind aber eine Sache des Herzens.

„Eine Gemeinde mit Kultur- und Bildungsangeboten strahlt Lebenskraft aus und bietet den Menschen Entfaltungsmöglichkeiten.“Martin Lammerhuber, Kultur.Region.NÖ

Unter den Gästen: NÖ-Kulturchef Hermann Dikowitsch, ORF-Landesdirektor Norbert Gollinger und der Geschäftsführer der NÖN, Friedrich Dungl. „Kultur ist in Niederösterreich an allen Ecken und Enden spürbar“, so die Landeshauptfrau vor dem Publikum. „Gerade auch die 573 Gemeinden mit ihren Musikschulen, Vereinen und Kulturinitiativen sorgen für diese große Vielfalt in unserem Land“, präzisiert Mikl-Leitner. Das ehrenamtliche Engagement vieler Landsmänner sei besonders wichtig, „denn Kultur ist Lebensqualität“, so die Landeshauptfrau weiter.

Bürgermeister Grießl bedankte sich bei allen Kulturträgern in den zehn Katastralgemeinden Poysdorfs. Vom Oldtimerclub über die Museen, Musikschule, die Künstler, Musikkapellen und Chöre, Theatergruppen bis hin zur Kulturplattform Poydium, welche die Kulturträger vereint, haben allen ihren wichtigen Beitrag geleistet, um Poysdorf als kulturfreundlichste Gemeinde zu präsentieren. „Auch der Wein und die Kellergassen sind bei uns ein wichtiges Stück Kultur“, unterstrich Kulturstadträtin Gudrun Tindl-Habitzl.

Poydium-Obmann Josef Fürst, der von Beruf Pflichtschulinspektor ist, freute sich, dass auch die Schulen wichtige Kulturträger in Poysdorf sind. Der Bürgermeister dankte Manfred Leisser und Werner Kraus, welche in den beiden Jahren die Initiative für die Einreichung setzten und auch die Arbeit dafür erledigten.

Wie sehr Kultur und Bildung bewegen, zeigt eine Studie, nach der knapp 80.000 Menschen ehrenamtlich in diesen Bereichen tätig sind. „Eine Gemeinde mit Kultur- und Bildungsangeboten strahlt Lebenskraft aus und bietet den Menschen Entfaltungsmöglichkeiten. Das Prädikat „Kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk“ soll ein Anreiz für die kontinuierliche Förderung kultureller Aktivitäten sein“, beschrieb Lammerhuber über die Vorteile eines reichhaltigen Kulturangebotes.