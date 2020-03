Elf junge Musiker werden den Bezirk beim prima la musica-Bundeswettbewerb Ende Mai in Feldkirch in Vorarlberg vertreten: Sie haben sich beim Landesbewerb von prima la musica, der in der vergangenen Woche stattfand, dafür qualifiziert:

Die jungen Musikerinnen und Musiker spielen alle in Ensembles: Das Wolkersdorfer Blockflötenensemble „Bunte Mischung“ Sebastian Kienleitner, Andrea Köstler und Caroline Starnberger tritt in der Altersgruppe der zehn bis elf-Jährigen an. Eine Altersklasse darüber (zwölf bis 13-Jährige) ist das Staatzer Ensemble „SaitenWind“ mit Kristin Gepperth (Flöte), Maximilian Hauer (Harfe) und Andrea Strauch (Oboe).

Mit dem Ensemble „LaTuba“ (Altersgruppe 14-16 Jahre) tritt der Ebendorfer Dominik Hager für die Musikschule Tulln an, erfahrene Musikerinnen sind die drei Damen des „Sansoli“ – Quartetts: Sandra Hipfinger (Klarinette), Lisa Schild (Klarinette), Sonja Seltenhammer (Klarinette), Angelika Winkler (Klarinette) des Musikschulverbandes Staatz.

Stolz ist der neue Leiter des Musikschulverbandes Staatz auf die Leistungen seiner Schüler: „Spannend ist die Mitwirkung einer Harfe beim Trio „SaitenWind“, was die steigende Popularität dieses Instrumentes im Weinviertel zeigt“, sagt Peter Hofmann.

Mit 35 Schülern war die Musikschule Wolkersdorf beim Wettbewerb vertreten: „Hinter diesen Ergebnissen steht vor allem viel Disziplin beim Üben, aber auch die Bereitschaft, sich auf sehr genaues Arbeiten einzulassen und sich seinen „Problemzonen“ zu stellen“, weiß Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius: „Der Erfolg und der erlebbare Kompetenzgewinn der SchülerInnen in ihrer persönlichen Entwicklung machen diesen Einsatz aber immer wieder zu einem schönen Erlebnis.“

Toll waren auch die Leistungen der anderen Musikschüler: Neun Solisten und sieben Ensembles holten sich einen 1. Preis, zwei Solisten und drei Ensembles einen ersten Preis mit Auszeichnung.

Insgesamt nahmen heuer 847 junge Talente in 17 Kategorien an dem Wettbewerb prima la musica teil.