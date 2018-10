„Wo bleibt da der Hausverstand?“, ärgerte sich Pellendorfs Feuerwehrkommandant Franz Kaiser via Facebook: „Die FF Pellendorf findet es nicht in Ordnung, dass der eine Kamerad ausgelacht wurde, weil er alleine ausgerückt ist!“

Hintergrund des kommandantlichen Ärgers ist wohl der absolute Super-GAU für Feuerwehren schlechthin: Am 17. Oktober wurde Alarm gegeben: Brandverdacht in Pellendorf. Laut Alarmplan werden bei einem B1, das ist ein Brand niedrigster Kategorie, Pellendorf, Höbersbrunn und Atzelsdorf alarmiert.

„Was die Ausrückzeiten von unter fünf Minuten betrifft, sind wir im Bezirk ohnehin verwöhnt. In anderen Regionen dauert das deutlich länger!“Reinhard Steyrer, Bezirksfeuerwehrkommandant

„Da sich leider nur ein Kamerad der FF beim Feuerwehrhaus eingefunden hatte, alarmierte dieser mittels der Sirene nach“, sagt Kaiser. Trotzdem musste der FF-Mann alleine mit dem HLF1 ausrücken. Hilfe bekam er am Einsatzort nicht viel: Denn die FF Atzelsdorf konnte überhaupt nicht ausrücken, aus Höbersbrunn kamen immerhin vier Florianis.

„Gott sei Dank stellte sich der Brandverdacht als falsch heraus, es hatte nur jemand eingeheizt“, resümiert Kommandant Franz Kaiser. Die spärliche Mannstärke am Einsatzort führte allerdings zu einigem Hohn gegenüber den Pellendorfer Feuerwehrleuten.

„Wäre dort wirklich ein entsprechender Einsatz gewesen, dann hätten die Feuerwehrleute sofort weitere Feuerwehren nachalarmiert“, ist FF-Bezirkskommandant Reinhard Steyrer überzeugt: „Es kann schon mal passieren, dass zu wenig Leute ausrücken. Aber wenn bei der Bezirksalarmzentrale nicht nachalarmiert wird, dann nimmt die an, dass genügend FF-Leute vor Ort sind.“ Den konkreten Fall müsse man sich im Detail ansehen. Wenn das Einsatzkräfteverhältnis nicht passe, müsse der Alarmplan eben geändert werden.

Alarmplan im Februar angepasst

„Der Alarmplan wurde im Februar schon auf unseren Wunsch geändert“, bestätigt Franz Kaiser: Da Gaweinstal ohnehin genügend Einsätze auf der Nordautobahn habe, würden seither die drei Orte gemeinsam bei allen Einsätzen niedrigster Kategorie und ohne Gaweinstal alarmiert werden: „So etwas schaffen wir alleine“, ist Kaiser weiterhin überzeugt. Das Pellendorfer FF-Auto sei zudem so konzipiert, dass es mit einem Minimum an Mannschaft bedient werden kann: „Da kann ich mit einer Person einen Küchenbrand löschen, wenn der weiß, welchen Knopf er drücken muss“, sagt Kommandant Kaiser.

Auch wenn es in diesem Fall dumm für die Einsatzkräfte aussieht: „Es schaut auch nicht gut aus, wenn zehn FFs zu einem Mistkübelbrand ausfahren“, weiß Steyrer um das Fingerspitzengefühl, das bei der Alarmplanerstellung notwendig ist.

Tagesbereitschafts-Problem bei kleinen Wehren

Hätte der Einsatz am Abend stattgefunden, die drei Wehren hätten wohl kein Problem mit dem Ausrücken gehabt. Problematisch ist die Tagesbereitschaft in den kleinen Wehren. Für Wirbel hatte in diesem Zusammenhang vor einigen Jahren der Kommandant der FF Schleinbach gesorgt, der nicht mehr dafür garantieren konnte, dass seine Wehr untertags immer einsatzbereit ist. Er veranlasste, dass die Kollegen aus Ulrichskirchen bei Einsätzen mitalarmiert werden.

„Wir vom Bezirksfeuerwehrkommando trachten danach, dass die Alarmpläne laufend überprüft werden. Passen sie nicht, müssen sie überarbeitet werden“, sagt Steyrer.

Wiewohl: Der Bezirk Mistelbach ist ein Auspendelbezirk, viele Feuerwehrleute arbeiten außerhalb ihres Wohnortes. Und auch die Landwirte sind auf ihren Feldern nicht immer rasch für Einsätze greifbar. Wäre es da eine Lösung, Gemeindebedienstete verpflichtend zur Feuerwehr einzuteilen? Nicht wirklich, glaubt Steyrer: Kleine Gemeinden hätten nicht viele Mitarbeiter und wären Gemeindearbeiter bei der Wehr, wären sie im gegenständlichen Fall auch nicht mit den Pellendorfern ausgerückt, sondern bei der Haupt-FF in Gaweinstal. Und die wäre ohnehin nachalarmiert worden, hätte es tatsächlich einen Brandeinsatz gegeben.

„Was die Ausrückzeiten von unter fünf Minuten betrifft, sind wir im Bezirk verwöhnt“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Reinhard Steyrer: „In anderen Regionen dauert es zehn Minuten oder länger bis die FF-Autos ausfahren. Und in den Nachbarländern kann es schon mal eine halbe Stunde dauern.“