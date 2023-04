„Radtouristen sind gern gesehene Gäste“

„Genussvoll gelassen geht es mit dem Rad entlang von Fernradwegen, Rundkursen und Familienradrouten quer durch das gesamte Weinviertel“, schwärmt Hannes Steinacker: „Vorbei an idyllischen Weingärten und hindurch durch malerische Kellergassen lässt es sich in der sanfthügeligen Landschaft entspannen und den Alltag vergessen.“ Besonderes Highlight sind für den Touristiker die Weinradwege: Diese Rundkurse wurden nach Rebsorten benannt und führen auf einer Länge von 35 bis 75 Kilometern als Rundkurse durch die schönsten Weinlagen der Region.

„Der Weinviertel Tourismus setzt sich das Ziel, das Weinviertel als wichtige Radregion in Österreich und Europa zu positionieren. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Weiterentwicklung des Weinviertels als Radregion ist die Instandhaltung und Weiterentwicklung der Radwege essenziell“, sagt Steinacker und verweist auf aktuelle Ausbaupläne.

Touristisch am weitesten entwickelt sind im Bezirk Mistelbach die Regionen Poysdorf und das Land um Laa - hier gibt es dank vorhandener Beherbergungsbetriebe in adäquater Größe auch eine große Radwegdichte für touristische Nutzung: „Wer mit dem Rad unterwegs ist, kann Landschaft, Kultur, Kulinarik und Menschen in unserer Region intensiv und gleichzeitig in einer sanften Art erleben und kennenlernen“, sagt Helga Nadler, Tourismusobfrau des Land um Laa: Auf den Radtourismus wird seitens des Tourismusbüros ein besonderes Augenmerk gelegt und auch beworben: beispielsweise mit der Radkarte „Die schönste Radwege im Land um Laa“ oder den alljährlichen Radveranstaltungen. „Jedes Jahr wird vom Tourismusbüro ein Rad-Angebot kreiert, heuer ,Mit dem Rad zum Kölla', das unsere Beherbergungsbetriebe von Frühjahr bis Ende Oktober anbieten können“, sagt Nadler. Besonders stolz ist sie auf ihre Beherberger: „Alle unsere Betriebe – Zimmeranbieter sowie Gastronomie - sind radfahrerfreundlich“, so Nadler weiter.

Poysdorf: „Radtouristen sind angenehme Gäste!“

Seit 2018 wird mit dem Rad- und Wanderparadies Poysdorf ein besonderer Fokus auf das Thema Radtourismus gesetzt. Der Poysdorf Tourismus mit Vino-Versum-Geschäftsführerin Susanne Reidlinger arbeitet hier eng mit dem Weinviertel Tourismus zusammen setzt in Poysdorf wichtige eigene Impulse. Im Zuge eines Leader-Projektes wurden fünf Radwege und sechs Wanderwege rund um Poysdorf geschaffen. Entlang der Wege gibt es Trinkbrunnen, Servicestationen und Selbstversorgungsstationen. Ergänzend dazu gibt es wertvolle private Initiativen. „So hat Michael Leisser in Föllim eine Raststation eingerichtet und auch die Winzerfamilie Hugl-Wimmer hat am Waldberg eine Selbstversorgerstation aufgebaut. Auch die Bilderrahmen entlang der Wege als Fotomotiv sind sehr beliebt“, weiß Reidlinger.

„Wichtig ist ein gutes Gesamtpaket mit Radwegen, Karten in Papier und Online-Version und vor allem auch gute Beratung“, sagt Susanne Reidlinger: „Täglich kommen jetzt Radfahrer in die Poysdorfer Tourismusinformation. Wir wollen den Gästen zeigen, dass sie uns als Radfahrer wichtig sind und haben nicht nur Weginformationen, sondern bieten den Gästen auch viele Infos, was so entlang des Weges zu sehen ist und wo man, wenn gewünscht, einkehren kann.“

Wichtiger Partner für den Poysdorfer Tourismus ist das Radwerk W4 als professioneller Radverleih mit ständig neuem E-Bike-Radmaterial. Sie sorgen auch für das notwendige Service und für Tourenbegleitung. Taxi Schiefer hat einen großen Radanhänger und kann so die Räder zu jedem gewünschten Standort bringen. „In der Vorsaison haben wir mit dem Poysdorfer Radfrühling einen besonderen Akzent gesetzt“, betont Susanne Reidlinger, die selbst begeisterte Radfahrerin ist.

Auch am Campingplatz Veltlinerland, im Poysdorfer Erholungsgebiet, sind sehr viele Radfahrer entweder mit eigenen Rädern oder mit Leihrädern von Radwerk W4 vor Ort. „Radurlauber sind wichtige und sehr angenehme Gäste. Sie sind Genussmenschen und schätzen so die Verbindung von Radfahren, schöner Landschaft und Wein“, sagt Reidlinger. So sind die offenen Keller, die Heurigen oder auch die Gastronomie wichtige Partner für den Radtourismus. „Der Radgast ist auch ein sehr zahlungskräftiger Gast, der gutes Service schätzt“, weiß die Touristikerin.

Neben den Radtouren zum Selbsterobern werden in Poysdorf auch die geführten Touren angeboten: „Mit dem Rad zum Winzer“, Schmankerltouren oder auch „Kellergassen erradeln“ sind sehr gerne gebucht. Auch die Erlebnistouren, bei denen es auf den Spuren der Liechtensteiner, der Schweden etc. eine Fahrt durch das nördliche Weinviertel gibt, werden gut genützt.

