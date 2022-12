Rapunzel, Zorro & Co: Kulturelle Highlights im kommenden Jahr

Werbung

Dichtes Kulturprogramm im Bezirk Mistelbach auch im Jahr 2023. Hier ein Überblick:

Vor 100 Jahren wurde die Bunte Bühne Mistelbach gegründet: Das soll im Sommer ordentlich gefeiert werden: „Wieder mit einem großen Fest, wie schon 1923, bei der Gründung“, freut sich Obfrau Katrin Kuba: „Überraschungen inklusive!“ Die Bunte Bühne zählt zu den renommiertesten nichtprofessionellen Bühnen im Weinviertel.

Und die Mistelbacher Bühne verleiht auch immer wieder ihre Stars an „Kultur im Park“ in Kronberg : Heuer steht die Komödie „Das Haar in der Suppe“ auf dem Programm (Premiere 9. Juni). Samt dichtem Kulturprogramm parallel dazu.

Das Schlossfestival Wilfersdorf zeigt heuer den Operetten-Klassiker „Die lustige Witwe“ - ein Werk, das schon lange auf der Wunschliste von Intendant Gregor Sommer steht. Premiere ist am 30. Juni.

Die Felsenbühne Staatz wird auch 2023 ausverkauft sein. Um das zu wissen, braucht man kein Prophet zu sein. Binnen weniger Stunden waren 1.700 Tickets für die heurige Produktion „Zorro - Das Musical“ mit der Musik der „Gipsy Kings“ verkauft, Premiere ist am 21. Juli: „Wir sind dankbar über diese Wertschätzung, die unser Publikum damit zum Ausdruck bringt“, freut sich Intendant Werner Auer.

Die kleinste Oper Europas im Festsaal des Schlosses Kirchstetten wird heuer die Opera buffa „Der Türke in Italien“ Il turco in Italia“ von Gioachino Rossini spielen. Premiere für die 25. Sommeroper im Maulpertschsaal wird am 31. Juli sein. Natürlich gibt es am 16. August wieder den Open Air-Klassiker „Klassik unter Sternen XIII“.

In Kirchstetten wird Rossinis Drama buffo „Il turco in Italia“ gezeigt. Foto: KISK Foto: KISK

Beim Märchensommer in Poysbrunn wird heuer „Rapunzel - neu frisiert“. Premiere wird am 6. Juli sein.

Am Filmhof Weinviertel in Asparn wird es definitiv kein Kulturprogramm mehr geben: Nach der Trennung des Besitzerpaares hat jetzt Monika Langthaler den Filmhof gekauft. Laut Bürgermeister Manfred Meixner will Langthaler das Gelände für die eigene Firma, ein Nachhaltigkeits-Beratungsunternehmen, nutzen.

Im MAMUZ Mistelbach wird am 18. März die Sonderausstellung „Kelten“ als Fortsetzung der heurigen Ausstellung über die „Könige der Eisenzeit“ eröffnet: „Gerade diese Sonderausstellung ist besonders spannend. Wir alle haben ein bestimmtes Bild von den Volksstämmen, aber stimmt dies wirklich? In den letzten 20 Jahren gab es neue Funde – auch in Österreich. Diese fließen selbstverständlich in die Ausstellung ein und zeichnen unser Bild der Kelten möglicherweise neu“, sagt Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ. Im MAMUZ Asparn wird sich die nächste Sonderausstellung ab 17. April um „Aufgezeichnet! Von der Höhlenmalerei zum modernen Comic“ drehen. Und das nitsch museum Mistelbach wird sich ab 26. März dem Sechs Tage Spiel 2022 widmen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.