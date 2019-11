„Der Hauptgrund für das Besuchen eines Lokals oder Gasthauses sollte sowieso das Essen und Trinken sein“, findet Roland Krammer vom Gasthaus Neunläuf in Hobersdorf. Er selbst hat in seinem Lokal seit Weihnachten 2017 das allgemeine Rauchverbot eingeführt. Anfangs spürte er es beim Umsatz, dennoch kamen 95 Prozent der Stammgäste wieder und alles habe sich mit der Zeit gut eingespielt.

Seit 1. November gilt das ausnahmslose Rauchverbot in der Gastronomie, die Freude bei den Wirten hält sich in Grenzen, manche befürchten, dass die Gäste ausbleiben könnten.

„Das Rauchverbot im Lokal hat uns ein Umsatzplus von 15 Prozent gebracht. Wenn es für alle gilt, ist es auch fair!“ Manfred Buchinger, Haubenkoch in Riedenthal

Ein grundsätzliches Problem mit dem staatlichen Eingriff in seinen Geschäftsbereich hat Mistelbachs „Zur Linde“-Wirt Karl Polak jun. Er ist grundsätzlich Befürworter des Rauchverbots, meint jedoch, dass in seine Privatsphäre als Einzelunternehmer und Privatbesitzer des Hotels und Restaurants eingegriffen wird.

„Es war abzusehen und ist gesundheitlich auch die beste Entscheidung, außerdem müssen wir viel weniger Lüften, da kein Rauch im Raum ist“, sagt Polak: „Aber ich finde, dass meine Rechte damit beschnitten werden. Restaurant und Hotel sind mein privates Eigentum. Da sollte ich bestimmen können.“

„Die Konsumenten sollen selbst entscheiden, ob sie wegen der Unterhaltung oder der Zigarette fortgehen. Ab jetzt sollte einfach Ruhe sein ohne langes Hin und Her“, findet Krammer, der Wirtevertrauensmann der Wirtschaftskammer im Bezirk ist.

"Alle denken, sie verlieren etwas"

Wo sollen die Raucher jetzt hin? In Karl Polaks Linde gibt es die Möglichkeit, in wind- und wettergeschützten Pavillons bei bestmöglichem Komfort zu rauchen. Beim „Schwarzen Peter“ in Laa könne man weiter auf der geschützten Terrasse „die eine oder andere genussvoll durchziehen“, wie das beliebte Lokal auf Facebook anmerkt. Das Lokal sei natürlich ab jetzt rauchfrei.

Seit die türkis-blaue Regierung das Rauchverbot gekippt hatte, durfte man in Manfred Buchingers „Alte Schule“ in Riedenthal nur noch rund um das Gebäude rauchen: „Das hat uns ein Umsatzplus von 15 Prozent gebracht“, sagt Haubenkoch Manfred Buchinger: „Alle denken, sie verlieren etwas. Aber wenn für alle die gleichen Regeln gelten, dann ist es kein Problem, dann ist es fair.“ Etwaige unzufriedene Gäste könne man auch mit einem Extraservice, beispielsweise Erdnüssen zum Drink, entschädigen. Da könne man als Wirt durchaus kreativ sein.

Zelebriert wurde das Rauchverbot am 31. Oktober im Gaweinstaler Traditionsgasthaus Wimmer: Um Mitternacht wurde die letzte Zigarette zelebriert und rechtzeitig ausgedrückt.

Der Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Mario Pulker ist nicht begeistert von dem Verbot, da es die Persönlichkeitsrechte einschränkt. „Es ist kein öffentliches Gebäude, wo man hingehen muss und diejenigen, die hingehen, wissen, dass geraucht wird.“

Er denkt, dass etwa drei bis sieben Prozent der Wirte zusperren werden. Etwa 15 Prozent werden sehr daran leiden, ebenso wie die Zulieferer. Durch den Gästerückgang werden natürlich auch weniger Produkte bestellt und hat deswegen Auswirkungen auf den Lieferanten. Der Raucher wird für sich entscheiden, ob er lieber alleine Zuhause bleibt, wenn er nicht mehr die Möglichkeit hat in der Öffentlichkeit zu rauchen.

