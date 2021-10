Vertreter der Regierungsparteien finden die angekündigte Steuerreform gut, Vertreter der Opposition nicht. So lassen sich die ersten Reaktionen zusammenfassen: Für Nationalrätin und SPÖ-Bezirkvorsitzende Melanie Erasim ist es „die schlechteste Steuerreform aller Zeiten. Sie ist weder ökologisch, noch sozial.“ Zudem sei sie armutsfördernd: „Spätestens jetzt müsste der letzte draufkommen, dass diese Regierung nur Geschenke an Großkonzerne verteilt.“

„Die Kritik ist ja fachliche, sondern Parteipolemik“, kontert Landtagspräsident und ÖVP-Bezirksobmann Karl Wilfing : „Die Steuerreform ist ein großer Wurf, der vor allem den Menschen zugutekommt.“ Die Menschen werden 500 bis 3.000 Euro mehr im Börserl haben: „Außerdem ist sie der Beginn der Ökologisierung: CO 2 -Verursachen wird teurer, mit Ökobonus und Senkung der Steuersätze wird ein großartiger Ausgleich für den Mittelstand geschaffen.“

„Wir haben mit der CO 2 -Besteuerung endlich geschafft, was die Grünen schon 2009 gefordert haben“, sagt Grüne-Bezirkssprecher Christian Schrefel . Bei den anderen Aspekten sei es „das Beste aus zwei Welten“: „Wir konnten der ÖVP einige Grauslichkeiten runterreißen, aber die ÖVP bedient schon auch ihre Klientel.“ Nachvollziehen kann er durchaus die Kritik, dass die Ökologisierungs-Maßnahmen zu langsam greifen würden, ein zu abruptes Vorgehen sei aber auch gefährlich: „Dann haben wir ein Jahr lang Gelbwesten-Proteste, wie in Frankreich“, warnt der Grüne. Dass die Maßnahmen zu spät ansetzen, ist ihm klar.

Gerade für die Menschen im ländlichen Raum, die auf das Auto angewiesen sind, wird die Steuerreform eine Belastung bringen, glaubt Bundesrat und FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard: „Da werden zusätzliche Kosten auf die Menschen am Land zukommen. Das ist keine Ent-, sondern eine Belastung.“

Leo Holy , Stadtrat der NEOS in Mistelbach gefällt grundsätzlich die Ökologisierung, Kritik äußert er an der Senkung von Körperschaftssteuer und Sozialabgaben. Hier fürchtet er das Kommen einer Zweiklassenmedizin: „Die Ausgleichszahlung aus dem „Gesamtsteuertopf“ ist sehr, sehr gefährlich“, warnt er.