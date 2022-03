Regeln für Quarantäne belasten Firmen

Eine Kläranlage im Süden des Bezirks muss sich einen Klärwärter aus dem Nachbarbezirk ausborgen, ein Bauhof in der Region Mistelbach muss für ein paar Tage zusperren, weil ihm die nötigen Mitarbeiter fehlen und in den Pflegeheimen und im Landesklinikum wird ein Besucherstopp verordnet, damit die Mitarbeiter zumindest nicht von Besuchern mit dem Omikron-Virus infiziert werden.

Das Problem mit Corona ist längst nicht mehr die Überfüllung der Spitäler und Intensivstationen mit harten Verläufen, sondern der Ausfall von Personal durch behördliche Absonderung.

Seit nahezu alle Corona-Maßnahmen mit 3. März gefallen sind, steigen die Infektionszahlen in ungeahnte Höhen: Am 12. März verzeichnete der Bezirk Mistelbach eine Inzidenz von 3.569 Infektionsfällen in den vergangenen sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Personen. Insgesamt gibt es im Bezirk aktuell 3.031 (Stand 12.3.) bestätigte Infektionsfälle, zum Glück seit 21. Dezember aber keine Todesfälle.

Viele Betriebe klagen derzeit über Personalausfälle.“

Kurt Hackl, Obmann Wirtschaftskammer Bezirk Mistelbach

Täglich werden zwischen 300 und 400 Neuinfektionen gemeldet, bisheriger Spitzentag war der 10. März mit 529 Neuinfektionen. Im Gegenzug gibt es aber auch 200 bis 300 Neu-Genesene, das Interesse an der Impfung ist weiterhin kaum vorhanden. 71 Prozent der Fälle sind asymptomatisch, Erfolgszahlen zum Contact Tracing gibt es längst nicht mehr.

Betriebe klagen schon über viele Ausfälle

„Viele Betriebe klagen derzeit über Personalausfälle“, weiß Wirtschaftskammer-Obmann Kurt Hackl: „Aber es kommt nach meinem Wissenstand derzeit noch nicht beispielsweise zu Produktionsengpässen. Dies ist aber eine Momentaufnahme.“

Die Situation könne sich mit nächster Woche bei den hohen Infektionszahlen noch verschärfen. „Aus diesem Gesichtspunkt sollte auch über eine Lockerung der sehr strengen Quarantäneregeln diskutiert werden“, findet Hackl: Es sollte mehr Möglichkeiten zum Freitesten geben und die Quarantänezeit so kurz wie möglich sein.

