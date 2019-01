Leader ist ein europäisches Förderprogramm zur innovativen Weiterentwicklung des regionalen Raumes. Ziel ist es, Regionen zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen. Die Region Weinviertel Ost, in der sich aktuell 58 Gemeinden aus sechs Kleinregionen zusammengeschlossen haben, ist seit 2007 mit dabei.

Schwerpunktsetzungen vorgestellt

Am Montag wurden beim Regionalforum, das diesmal in Herrnbaumgarten im Gemeindesaal des Dorfwirtshauses „Doppeladler“ stattfand, aktuelle Schwerpunktsetzungen vorgestellt. Leben und Wohnen werden in der Region noch attraktiver gestaltet.

Zum Thema sprachen Landtagspräsident und Leader-Ehrenobmann Karl Wilfing, Josef Wallenberger (Wohnen und Leben im Weinviertel), Bürgermeister Matthias Hartmann (Leben im Land um Laa) und Geschäftsführerin Christine Filipp (Einblicke in den Projektstand).

Ganz vorne stand die Integration von „Neubürgern“ in die Dorfgemeinschaft und die Teilhabe am Dorfleben. Eine Neubürgermappe und viel persönlicher Kontakt mit Gemeindevertretern, im Sinne von Hilfestellungen, gelte es zu forcieren. Und, eine weitere wichtige Maßnahme: Vereine sollen sich der „Neuen“ annehmen und sie ins Dorfleben integrieren.

Weiters sind die oft zahlreich vorhandenen Leerstände von Häusern im Ort nicht wünschenswert. Auch hier soll in Form von Gesprächen mit den Besitzern nach befriedigenden Lösungen gesucht werden. Das bezieht sich besonders auf Neubauten, eventuell auch Vermietung von Wohnraum im Ortskern. Ebenso ist das Thema Nahversorger und „Dorfwirtshaus“ zunehmend auch Aufgabe von Gemeinden. Ihr Ideenreichtum ist für praktikable Lösungen gefordert.

Auftritt soll professioneller werden

Der Auftritt der Gemeinden soll professioneller werden. Damit wurde der Webauftritt besonders angesprochen. Ebenso soll die „Gemeindezeitung“ professionell gestaltet werden. Dafür gibt es nun Schulungen. Weiters ist ein gemeinsamer Veranstaltungskalender geplant, der immer aktuell gehalten werden soll. Er soll über Veranstaltungen und Aktivitäten in der unmittelbaren Umgebung einfach per Webseite informieren. Was die Teilnahme und den Aufbau von Toptheken betrifft, wird es Förderungen und Hilfe geben.

Mit durchaus respektablen Förderbeträgen werden dahingehende Projekt aus Brüssel unterstützt, wenn sie zeitgerecht im Büro der Leader-Region eingereicht werden. Innovation und Engagement sind also gefragt, damit die Lebensqualität für „Hiesige“ wie „Dasige“ weiter angehoben wird und sich alle hier richtig daheim und ganz besonders wohlfühlen.