Reisetrends 2022: Viele kommen aus dem Westen

Der Sommer kommt näher und im Bezirk Mistelbach lässt sich bereits jetzt eine ausgezeichnete Saison für die Tourismusbetriebe in der Region erkennen. Der Trend geht hin zum Genuss-Tourismus und die Gäste im Weinviertel sind ebenso vielfältig wie das Angebot, das ihnen dargeboten wird.

„Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste und bemühen uns immer um neue Angebote. Heuer gibt es ein neues Package, bei dem Besucher mit dem Rad in die Kellergassen fahren und dort eine Brettljause direkt bei den Winzern bekommen“, erklärt die Laaer Tourismus-Stadträtin und TILL-Obfrau Helga Nadler.

Besonders Touristen aus den benachbarten Ländern und aus dem Westen Österreichs würden die Angebote gerne nutzen: „Die Tiroler und Vorarlberger schätzen natürlich ihre Berge zu Hause. Hier bei uns können sie das weite, ebene Land genießen, das sich besonders zum Radfahren eignet“, so Nadler.

In den letzten Jahren hat sich ein neues Bewusstsein für Urlaub im Weinviertel gebildet.

Hannes Steinacker, Geschäftsführer Weinviertel Tourismus GmbH

Viele Besucher zieht es mit dem Rad in die Kellergassen des Bezirks. Hier werden die Angebote seitens der Weinviertel Tourismus GmbH regelmäßig evaluiert und erweitert. „Der sanfte Tourismus und der Gesundheitstourismus liegen stark im Trend. Die Gäste radeln oder wandern ein bis zwei Stunden durch das Weinviertel und tun ihrem Körper etwas gutes. Das kann man auch im Sinne des Digital Detox sehen. Vor allem durch den Trend zum E-Bike können die Angebote hier von allen Altersgruppen genutzt werden“, meint Weinviertel-Tourismus-Chef Hannes Steinacker.

Eine Besonderheit im Weinviertel sei der Iron Curton Trail, der sehr gerne befahren wird und sowohl heimische Besucher als auch unsere Nachbarn aus der Tschechischen Republik und der Slowakei anzieht. Noch beliebter ist hier das „Tafeln“ in den Kellergassen, bei dem der Genuss im Vordergrund steht.

Zweimal Laa: Tafel-Termine so gut wie ausgebucht

„Heuer gibt es insgesamt 22 Termine, die schon so gut wie ausgebucht sind. Wir versuchen auch hier, das Angebot ständig zu erweitern. So sind wir zum Beispiel an zwei Terminen in der Burg Laa. Hier möchten wir versuchen, die Kulinarik mit dem Kulturtourismus zu verbinden“, erklärt Steinacker weiter.

Kulinarisch geht es diesen Sommer in Laa wieder heiß her: „Das Regionalfest, unser Zwiebelfest, findet heuer im August wieder statt. Das ist immer sehr gut besucht und auch da versuchen wir, den Gästen aus der Tschechei ein passendes Angebot zu liefern, die hier sehr zahlreich kommen“, erklärt Helga Nadler. Unter anderem versucht man mit einem eigenen Regionszelt, Angebote für tschechische Touristen zu schaffen. Ebenso beliebt sei der „Hallo Nachbar“-Radweg, der ein grenzüberschreitendes Angebot darstellt und sehr gut angenommen werde, erzählt Nadler weiter.

Grenzüberschreitende Angebote im Weinviertel haben laut Steinacker noch mehr zu bieten als internationale Radwege: „Kultur, Natur und Radfahren sind im Weinviertel sehr eng miteinander verbunden und das möchten wir in Zukunft weiter fördern.“

Gerade internationale Angebote sollen für Besucher von beiden Seiten noch interessanter werden: „Es ist eine tolle Kombination mit der Grenzen überschritten werden können. Das erachte ich auch im Sinne der Friedensstiftung als besonders wichtig, besonders in der aktuellen Zeit“, meint Steinacker.

