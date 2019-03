Immer mehr Gastronomen verlangen Storno-Gebühren, wenn Gäste einen Tisch reservieren und dann nicht kommen oder kurzfristig absagen. „Eine einheitliche Lösung in Österreich wäre sinnvoll. Bei Reisen und Hotels muss man schließlich auch was zahlen.“, meint Hobersdorfs „Neunläuf“-Chef Roland Krammer, Wirte-Vertreter im Bezirk.

Wirte-Vertreter Roland Krammer: „Die Fixkosten bestehen, ob die Gäste hier sind oder nicht."

„Wir selbst erheben keine Gebühren, aber hatten das Problem, dass zum Beispiel am Muttertag ein Zehner-Tisch nicht gekommen ist, man aber sonst voll ist“, schildert Kammer. Der stehe dann leer, anderen Gästen musste wegen der Reservierung abgesagt werden. Das Personal würde auch entsprechend eingeteilt werden, Fixkosten laufen auf, egal ob die Gäste kommen oder nicht. „Bei Hochzeiten haben wir das jetzt so geregelt, dass eine Anzahlung zu leisten ist“, sagt Krammer.

Auch Haubenwirt Matthias Herbst in Hanfthal findet das Unterfangen kein Leichtes: „Wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass reserviert und dann doch kurzfristig abgesagt wird.“ Mit Stornogebühren wäre es deshalb schwierig, weil man ja im Vorhinein das Geld kassieren müsste und das ist bei uns am Land in der Praxis oft unmöglich. „Zu Silvester machen wir das aber schon. Ansonsten ist es bei Lokalen leichter, die ständig voll sind“, weiß Herbst.

Weiler: "Eher städtisches Problem"

Laas Haubenkoch Martin Weiler sieht in dem Problem ein eher städtisches: „Bei uns passiert das selten, dass jemand reserviert und dann nicht kommt. Wenn es doch vorkommt, verlangen wir nichts.“

Karl Polak: „Es hat für mich mit der Wertschätzung des Gastronomen zu tun."

Der Unterschied sei, ob Leute den Tisch absagen oder gar nicht kommen, meint Karl Polak vom Restaurant „zur Linde“ in Mistelbach. Bei einem großen Haus könne man gut mit einem Ausfall umgehen, bei kleineren Lokalen fehlen die Einnahmen. Eine Reservierung sei eine verbindliche Anfrage. Besonders hart seien nicht abgesagte Reservierungen an Silvester, Muttertag und andere Hotspots.

„Es ist so wie bei der Verrechnung von Leitungswasser: Das hat für mich mit der Wertschätzung der Leistungen des Gastronomen durch den Gast zu tun“, sagt Karl Polak.