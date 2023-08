Rotes Kreuz: Eine gemeinsame Zentrale für den Norden

Die Region umfasst die Ortsstellen Poysdorf, Großkrut und Drasenhofen. Bezirksstellenleiter Clemens Hickl war es wichtig, die Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen und so wurden zwei Abstimmungen unter den aktiven Mitgliedern durchgeführt. Bei der ersten Befragung haben sich die Mitglieder mehrheitlich dafür entschieden, dass sie gerne in der Region enger zusammenarbeiten wollen und sich einen Standort mit mehreren Fahrzeugen und auch mehreren Sanitätern wünschen, anstatt einsam und allein in Ortsstellen zu sitzen.

Bei der zweiten Abstimmung wurde deutlich, dass sich die Mitglieder mehrheitlich einen Standort im Großraum Poysdorf wünschen. „Die Gemeinschaft zu fördern, den Teamgedanken und gemeinsame Dienste zu stärken ist sicherlich ein sehr wichtiger und positiver Ansatz“, betont Poysdorfs Ortsstellenleiter Christoph Edlinger. Das Konzept von Mistelbach Nord als gemeinsamen Standort muss bis spätestens 2030 umgesetzt werden.

Auch für Großkruts Bürgermeister und früheren RK-Bezirkstellenleiter Klaus Schütz ist klar, dass der finanzielle Druck auf das Rote Kreuz steigt und eine Konzentration hier auch aus Kostengründen sinnvoll erscheint. „Wenn durch die Zusammenarbeit die Gemeinschaft im Roten Kreuz gestärkt wird und auch das Interesse an der Mitarbeit im Roten Kreuz steigt, wird die Bevölkerung sogar mehrfach von dieses Projekt profitieren“, ist Michael Edlinger, der Geschäftsführer des Roten Kreuzes, überzeugt.

„Ehrenamtliche fahren heute lieber zehn Kilometer und fühlen sich in der Kameradschaft wohl, als nur im eigenen Ort allein mit einer Fahrzeugbesatzung Dienst zu machen“, glaubt Klaus Schütz, in dessen Herzen auch durch die langjährige Mitarbeit das Rot-Kreuz-Herz schlägt. „Es ist gut, dass Gemeindegrenzen hier nicht trennen und gerade von jungen Menschen auf Regionsebene gedacht wird“, betont Poysdorfs Bürgermeister Josef Fürst.

Für Bezirksstellenleiter Clemens Hickl haben aber die Ortsstellen Großkrut, Drasenhofen und Poysdorf weiterhin große Bedeutung. Sie bleiben Vereinsstützpunkt, engagieren sich im örtlichen Gemeindeleben mit Blutspendeaktionen, machen positive Stimmung für die Arbeit beim Roten Kreuz, Helfen zum Beispiel beim Poysdorfer Christkindlmarkt oder organisieren vor Ort ein Ferienspiel. Bürgermeister Josef Fürst betonte, dass die Kooperation Rotes Kreuz mit Gemeinde Poysdorf immer hervorragend war und dies auch in den letzten Wochen beim enormen Wasserschaden im Rot-Kreuz-Haus offenkundig wurde.

In den nächsten Monaten werden mögliche Lösungen für den Standort Mistelbach Nord sondiert und konkretisiert, um für die Rot-Kreuz-Sanitäter optimale Bedingungen zu schaffen. Dies ist den Gemeinden, aber auch der Rot-Kreuz-Bezirksstelle ein großes Anliegen. „Denn Mitarbeiter, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, sind für eine gute Versorgung der Bevölkerung unser wertvolles Gut“, weiß Bezirksstellenleiter Clemens Hickl.