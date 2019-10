Der mit Europäischem Haftbefehl gesuchte Rumäne wurde in Italien festgenommen und vergangenen Mittwoch nach Österreich ausgeliefert. Er war laut Exekutive nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Der Mann soll heuer von Jänner bis März bei 13 Einbrüchen im Raum Wolkersdorf vor allem leer stehende bzw. als Zweitwohnsitz genutzte Häuser ausgewählt haben. Gestohlen wurden überwiegend Bargeld und Schmuck im Wert von fast 29.000 Euro.

Der Sachschaden beträgt mehr als 31.500 Euro, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag in einer Aussendung mit. Aufgrund der Tatortarbeit geriet der Rumäne ins Visier der Ermittler, am 14. August klickten für ihn in Italien die Handschellen.