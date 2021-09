Ungefähr 700 Taferlklassler wird es zu Schulbeginn heuer geben. „Wie viele es genau sein werden, können wir erst in der Woche des Schulbeginns genau sagen“, sagt Weinviertel-Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch. Denn bis dahin gebe es erfahrungsgemäß immer An- und Abmeldungen.

Die Taferlklasslerzahlen liegen damit im langjährigen Vergleich, Auswirkungen auf die Zahl der Schulanfängerklassen haben leichte Schwankungen ohnehin keine mehr, seit die Klassenteilungszahl von 25 gefallen ist.

Knapp 240 Schüler werden zu Hause unterrichtet

Wo es allerdings bemerkenswerte Steigerungen gibt, ist die Zahl der Schüler im häuslichen Unterricht: Im Vorjahr waren das in der Bildungsregion Weinviertel um die 150, heuer sind schon knapp 240 gemeldet. „Das sind aber nicht alles Schüler, die jetzt daheim unterrichtet werden“, schränkt Ribisch ein: Denn auch Schüler, die die Montessori-Schulen in Wolkersdorf und Deutsch Wagram besuchen wollen, müssen eben für „häuslichen Unterricht“ angemeldet werden. Sie müssen am Schulschluss dann eine Externistenprüfung ablegen.

„Aber es sind schon auch welche dabei, die dann zuhause unterrichtet werden“, sagt Ribisch: „Das zieht sich von Pulkau bis nach Marchegg.“ Die Kinder müssen dabei tatsächlich daheim unterrichtet werden: „Es geht nicht, dass sich diese Eltern zusammen schließen und eine schulähnliche Gemeinschaft bilden“, stellt Ribisch klar. Orientieren muss sich der Heimunterricht am aktuellen Lehrplan.

Insgesamt gibt es im Bezirk Mistelbach 4.900 Schüler in den Pflichtschulen.

Neue Schulversuche gibt es heuer im ganzen Weinviertel keine. Allerdings starten mit September die ersten Computer-Klassen in der 5. und 6. Schulstufe (erste oder zweite Mittelschule oder 5. oder 6. Klasse Gym).

„Fast alle Schulen im Weinviertel haben Tablets oder Notebooks bestellt“, sagt Ribisch, einzig Sonderschulen in Korneuburg und Gänserndorf hätten verzichtet. Ribisch rechnet damit, dass die Geräte nach den Herbstferien ausgeliefert werden. Für sie wichtig dabei: Es muss immer klar sein, dass es sich dabei um ein Arbeitsgerät handelt, wobei auch ohne dieses Lernen möglich sein müsse. Und auf kleinere Reparaturen seien die Lehrer vorbereitet.