“Schwimmen ist eine lebensrettende, gesundheitsfördernde und gesundheitserhaltende Grundfertigkeit“, betont Mario Leitner, der Referent für Schwimmen und Rettungsschwimmen im Bezirk. Trotzdem lernen heutzutage laut einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit immer weniger Kinder schwimmen und viele Erwachsene schätzen ihre Schwimmfähigkeiten als unsicher ein. Um dem entgegenzuwirken und diese Grundfertigkeit zu vermitteln, stehen in den Schulen der Primar- und Sekundarstufe auch Schwimmkurse im Lehrplan.

Doch diese höchst notwendigen Kurse zu organisieren ist wegen der mangelnden Infrastruktur eine große Herausforderung, wie Mario Leitner weiß: „Die Durchführung von notwendigem Schwimmunterricht ist auf Grund der katastrophalen Bädersituation im Bezirk Mistelbach fast unmöglich“.

Sogar das einzige öffentlich zugängliche Hallenbad im Bezirk in Ladendorf ist für Schulschwimmkurse nur teilweise nutzbar, denn durch die Bahnlänge von nur 12,5 Meter und die geringe Wassertiefe können dort bloß Kurse der Primarstufe abgehalten werden. Dieser Mangel an Infrastruktur macht sich eindeutig bemerkbar, erzählt Leitner: „Die Auswirkungen des Bädermangels merkt man schon jetzt am Schwimmkönnen der Kinder“.

Dass fehlende Schwimmfertigkeiten zu äußerst gefährlichen Situationen führen können, ist wohl jedem klar. Hier handelt es sich jedoch auch um eine gesundheitspolitisch relevante Situation, wie Leitner betont : „Der Betrieb eines Schwimmbades ist teuer, aber es ist eine Investition der Gesellschaft in die Sicherheit und Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Hier sind alle Verantwortlichen gefordert, um dieser gefährlichen Situation entgegenzuwirken“.

Umso mehr sind also die Schulen gefragt, den Kindern durch Schwimmunterricht die wichtigsten Grundlagen mit auf den Weg zu geben. Durch den Mangel an geeigneten Schwimmbädern in der näheren Umgebung ist Schwimmunterricht aber fast nur im Rahmen von Schulveranstaltungen sinnvoll. „Dies ist mit hohen Kosten für die Schüler und deren Eltern verbunden“, ist sich Mario Leitner bewusst.

Auch die Coronazeit spielt bei diesem Thema eine große Rolle. „Durch die Pandemie war die Durchführung von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen nicht möglich.“ Entfallene Kurse können auch nur schwer aufgeholt werden und ob die dadurch entstandenen Defizite im Endeffekt ausgeglichen werden können, bleibt offen. „Dies hat die Situation noch verschärft“, so Leitner.

Obwohl die Organisation von Schwimmkursen den Schulen in letzter Zeit also stark erschwert wird, sind diese heutzutage äußerst notwendig. Daher meint auch Mario Leitner: „Jeder Verletzte oder Tote beim Schwimmen ist einer zu viel!“.