Schurlwirt: „Da steckt das Herz drin“

Seit 1996 versorgt die Familie Müllebner als „Schurlwirt“ des Gemeindewirtshauses die Gäste mit gutbürgerlicher Küche. Neben ganz regulärem Betrieb war das Gasthaus auch gern Location für verschiedene Festivitäten wie Hochzeiten, Firmenfeiern oder Geburtstagsfeiern.

Das gemütlich eingerichtete Lokal ist bekannt für das täglich frische Mittagsmenü sowie für verschiedene saisonale Schmankerl, die im Sommer auch im Schanigarten genossen werden können.

Gemeinsam mit seiner Frau hat Georg Müllebner das Restaurant eröffnet und zehn Jahre gemeinsam geführt. Nach der Scheidung hat er den Betrieb mit seinem älteren Sohn weitergeführt – also ein Familienbetrieb durch und durch. Seit einiger Zeit betreibt er das Restaurant jetzt alleine.

Wirtschaftlich hat der Betrieb kein Problem, erzählt Müllebner. Trotz ständig herrschendem Personalmangel in der Gastronomie ist der Umsatz gut, die Gäste kommen gerne. „Das Geschäft läuft, die Probleme sind privat.“

Es gebe niemanden, der den Betrieb weiterführen möchte und Müllebner selbst sieht sich dazu nicht mehr in der Lage: „Einen so großen Betrieb auf Dauer alleine zu führen, ist ein Ding der Unmöglichkeit.“ Von „Wollen“ kann hier also keine Rede sein: Georg Müllebner sieht sich aufgrund des an Mangels an Möglichkeiten und persönlicher Probleme gezwungen, den Betrieb zu schließen.

„Das alles hört sich schlimm an, in Wirklichkeit ist es aber noch viel, viel schlimmer. Da steckt mein ganzes Herzblut drin, in dem Betrieb“, erzählt der Inhaber des Wirtshauses.

Bis Ende September könne man sich anmelden, um die Räumlichkeiten des Restaurants zu übernehmen. Der Kundenstock ist riesig, genug Umsatz zu machen wird kein Problem darstellen, meint Müllebner. Dass wieder ein Gastronomiebetrieb in den alten Schurlwirt ziehen soll, steht auf jeden Fall fest.

Um den Schurlwirt gebührend zu verabschieden, will Müllebner ein „kleines Austrinken“ mit den Stammgästen veranstalten. „Nix Großes, ich will nur die Leute dabei haben, die schon immer da waren“, kündigt der Inhaber die kleine Feier an und drückt gleichzeitig auch die große Dankbarkeit gegenüber seinen Stammgästen aus.

Nach der Schließung des Restaurants will Georg Müllebner mit dem Rad eine „Atlantiktour“ unternehmen. „Ich muss immer irgendwas unternehmen, das Nichtstun liegt mir nicht. Das Restaurant hätte ich bis an mein Lebensende führen wollen. Aber irgendwann muss man sich einfach eingestehen, dass es nicht mehr geht. Irgendwann muss man Konsequenzen ziehen und es gut sein lassen.“

„Aus meiner Sicht ist das Gemeindegasthaus ein wichtiger sozialer Ort, wo alle Gesellschaftsschichten die Möglichkeit haben sich auszutauschen, zu diskutieren, zu feiern und mehr“, sagt Bürgermeister Florian Faber. „Mit der Familie Müllebner haben (hatten) wir jemanden, der alle Anforderungen bestens erfüllt hat. Dafür möchte ich auch Danke sagen“, sagt der Orts-Chef.

