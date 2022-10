Schwammerlzeit: Zunehmender Mond und feucht-warmes Wetter

Ich gehe eigentlich schon seit meiner Kindheit gern Pilze sammeln. Alle in meiner Familie haben das gern gemacht, aber niemand so viel wie ich“, erzählt Maria-Magdalena Steiner aus Patzmannsdorf.

Das Hauptinteresse am Pilzesammeln ist das Essen, die Malerin findet jedoch auch künstlerische Inspiration in den Lebewesen. Ein schönes Kunstwerk beispielsweise ist eine Tafel, bemalt mit verschiedenen Pilzsorten. Aber auch unterschiedlichste Keramikpilze hat die Künstlerin bereits angefertigt.

Näher verwandt mit Tieren als mit Pflanzen

Pilze bilden den dritten großen Teil der, biologisch gesehen, eukaryotischen Lebewesen. Anders als Pflanzen können sie keine Fotosynthese betreiben, sondern müssen sich wie Tiere durch die Aufnahme organischer Substanzen ernähren - deshalb sind Pilze näher verwandt mit Tieren als mit Pflanzen.

„Am Besten wachsen Pilze bei zunehmendem Mond, in der Nacht darf es nicht zu kalt sein. Am besten sind feucht-warmes Wetter und dampfender Boden“, erklärt Steiner. Die Künstlerin kennt zwei, drei sehr gute Plätze im Weinviertel, die ihr ein „Schwammerlfreund“ verraten hat. „Solange er noch lebt, darf ich die Plätze aber nicht weiterverraten. Sonst gehen bald alle dort hin. Das ist so eine Art Ehrenkodex unter Schwammerlsuchern“, lacht Steiner.

Pilze sind vielseitig einsetzbar

Dieses Jahr war eine richtige Invasion von Steinpilzen und Parasolen. Abgesehen davon waren auch Täublinge und Perlpilze gut vertreten; Eierschwammerl hingegen waren dieses Jahr kaum zu finden. „Bovisten nehm ich auch, wenn’s nix Anderes gibt, aber die brauch ich nicht unbedingt“, lacht Maria-Magdalena Steiner.

Aus den kiloweise Pilzen, die sie jedes Jahr erntet, kann so allerhand gemacht werden: „Ich trockne die Pilze gerne für Wildgerichte. Seit drei Wochen esse ich eigentlich nur Schwammerl: mit Nudeln, mit Soße, mit Ei oder mit Leibchen“. Rezepte gibt es also genug. Steiner verwertet die Pilze jedoch nicht nur für sich allein. Viel davon hat die Künstlerin den ukrainischen Flüchtlingen oder Bekannten und Jagdkollegen in Patzmannsdorf gebracht.

„Ein einziges Mal habe ich einen falschen Pilz gegessen, da bin ich im Spital gelandet“, erzählt Steiner. Der Ölbaumpilz, der die Vergiftungssymptome verursacht hat, wächst normalerweise nur bei Olivenbäumen, „wie der sich in unsere Breiten verirrt hat, ist ein Rätsel“.

Obacht ist auch beim Perlpilz gefragt: Der hat nämlich einen Doppelgänger, der ihm zum Verwechseln ähnlich schaut, der Pantherpilz ist allerdings hochgiftig und darf auf keinen Fall verzehrt werden. Die Liebe zu den Pilzen ist trotz kurzem Spitalsausflug jedenfalls ungetrübt.

