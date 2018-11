Jetzt ist der Borkenkäfer auch in den heimischen Wäldern angekommen: Im Mistelbacher Wald müssen bis zu sechs Hektar geschlägert werden, um eine weitere Ausbreitung des Schädlings zu verhindern. Im ganzen Bezirk sind es rund 100 Hektar auf 15 Flächen.

Betroffen sind meist Weißkiefern, die Schäden sind bereits derart massiv, dass die schadhaften Bäume beim Vorbeifahren mit dem Auto zu erkennen sind. „Wir haben unsere Wälder das ganze Jahr schon mehr oder weniger durchforstet“, sagt der für die Wälder zuständige Vizebürgermeister Christian Balon. Entsprechend habe man bereits Maßnahmen eingeleitet, die Genehmigung der Rodungsarbeiten durch die Bezirkshauptmannschaft für die betroffenen Flächen liegt bereits vor. Eine entsprechende Fachfirma sei schon beauftragt.

„Heiße und trockene Sommer werden zukünftig weitere Schäden in unseren Wäldern verursachen!“ Christian Balon (ÖVP), Vizebürgermeister

Denn: Eile zählt, die befallenen Bäume müssen so rasch als möglich aus den Wäldern, damit sich der Käfer im kommenden Jahr nicht weiter ausbreiten kann, sagt Bezirksförster Nikolaus Fernsebner.

Shutterstock.com/D.Kucharski K. Kucharska

Die Ursache für die Käferkatastrophe liegt in der Trockenheit der vergangenen Jahre: „Dadurch sind die Bäume schon geschwächt, der Käfer tritt als Sekundärschädling auf“, sagt der Förster. „Besonders gefährdet sind da Monokulturen“, ergänzt Balon: „Der Klimawandel macht sich nicht nur im Grünland bemerkbar, heiße und trockene Sommer werden zukünftig weitere Schäden in unseren Wäldern verursachen.“

Zwei Käferarten sind in den Wäldern aktiv: „Im Wipfelbereich ist der Sechszähnige Kiefernborkenkäfer, im Stammbereich der Große Zwölfzähnige Kiefernborkenkäfer“, sagt Fernsebner. Schlimm für die heimischen Wälder wäre es, wenn der Käfer jetzt auch noch auf die Schwarzkiefern überspringen würde.

Bezirksförster: "Gesamtschaden ist schwer zu beziffern"

Wie hoch ist der Schaden? „Eine Gesamtsumme im Bezirk ist schwer zu beziffern“, sagt Fernsebner, diese hänge von Bestandsalter und Holzpreisverfall ab. In der Stadtgemeinde rechnet man damit, dass mit der Aufforstung Kosten von 50.000 Euro entstehen werden, wobei man 10.000 Euro mit dem Verkauf des qualitativ minderwertigen Holzes wieder einnehmen will. Kosten, die die Gemeinde, trotz erhoffter Förderungen vom Land, weitgehend selbst tragen wird müssen.

Was passiert mit den gerodeten Flächen? Die werden wieder aufgeforstet: „Vorbeugend wird eine Mischkultur, mit einem hohen Anteil an Laubbäumen, ausgesetzt werden“, sagt Balon. Eiche, Hainbuche, Kirsche, Linde, Wildobst, Elsbeere und Speierling werden dann wieder in den Wäldern statt der Weißbuche zu finden sein, bestätigt Fernsebner die bezirksweite Strategie.