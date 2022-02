Schwierige Kandidatensuche für Pfarrgemeinderatswahl

„Für mich als Pfarrer sind die Pfarrgemeinderäte enorm wichtig“, sagt Christoph Goldschmidt, Dechant von Laa-Gaubitsch und Stadtpfarrer in Laa: „Im Pfarrgemeinderat überlegen wir, was unsere Pfarren und die Menschen in unseren Ortschaften brauchen.“

Alle fünf Jahre haben Gläubige die Möglichkeit, in ihren Pfarren Mitglieder zu wählen, die das pfarrliche Leben mitgestalten können. Am 20. März finden diese Pfarrgemeinderatswahlen wieder statt. „Wir gestalten und entwickeln unser Pfarrleben weiter und versuchen auf alle zuzugehen. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass die Frohe Botschaft Jesu auch heute viele Menschen erreicht und seine Nähe unter uns spürbar und erfahrbar wird“, sagt Goldschmidt.

„Ich mache das jetzt schon seit 25 Jahren. Damals war ich Hausfrau und hatte Ressourcen frei. Jetzt artet es in Arbeit aus!“ Martha warosch Pfarrgemeinderätin in Siebenhirten

„Ich mache das jetzt schon seit 25 Jahren. Damals war ich Hausfrau und hatte Ressourcen frei“, erzählt Martha Warosch, Pfarrgemeinderätin in Siebenhirten: „Jetzt, mit dem neuen Pfarrverband „Rund um Mistelbach“ artet das in Arbeit aus.“ Nachsatz: „Ich habe das Glück, dass ich es gerne mache, ich bin gerne unter Leuten.“

Was Warosch beobachtet: Es wird immer schwerer, Kandidaten zu finden, die sich für den Pfarrgemeinderat aufstellen lassen: „Wir haben es jetzt geschafft, dass wir fünf oder sechs neue finden. Es will keiner mehr und die Jungen schon gar nicht.“ Der Trend der Besinnung auf das Ich und nicht auf die Gemeinschaft setze sich da, wie in vielen Vereinen, fort. „Es wollen alle nur zur Erstkommunion, zur Firmung und zur Hochzeit. Aber in die Kirche will keiner gehen“, kritisiert Warosch.

Änderungen in den Pfarren erwünscht

Was sollte sich ändern? „Mein größtes Anliegen für die nächsten Jahre ist es, das Miteinander der Pfarren zu stärken: über den Tellerrand der eigenen Pfarre hinausblicken, pfarr-verbindende Projekte, die Begabungen der einzelnen Pfarren gemeinsam nützen“, sagt Dechant Christoph Goldschmidt.

Die Arbeit im Pfarrverband und frischer Wind in der Kirche wäre das, was sich Pfarrgemeinderätin Martha Warosch wünschen würde, auch wenn da die Trägheit der Gläubigen oft ein Problem ist: „In eine andere Pfarre zu fahren, das machen nicht alle“, da müsse der Pfarrverband erst zu einer Gemeinschaft zusammen wachsen: „Die Menschen müssen sich daran gewöhnen, dass es nur noch eine Veranstaltung gibt und nicht in jeder Pfarre eine.“ Aber, und davon ist die Langzeit-Pfarrgemeinderätin überzeugt: Auch die Kirche müsse sich ändern: „Viele wollen Veränderungen und Pfarrer Johannes Cornaro will das auch.“ Erste Schritte werden im Pfarrverband Mistelbach bereits gesetzt: Einmal im Monat gibt es Meditations- und Liederabende: „Und er versucht, nicht eine normale Messe herunterzubeten, sondern die Gläubigen mit Neuem anzusprechen.“

„Blick auf die Bedürfnisse der Gläubigen“

Pfarrer Richard Hansl aus Drasenhofen und dem Pfarrverband „Weinland Nord“ würde sich künftig eine stärkere Trennung der Aufgaben von Vermögensverwaltungsrat und Pfarrgemeinderat wünschen: „Beide Gruppen sind immens wichtig, werden gebraucht und müssen auch kompetent besetzt werden.“ Im Weinviertel sei die Struktur zwischen beiden Gruppen noch sehr vermischt. „Ich wünsche mir beim Pfarrgemeinderat einen stärkeren Fokus auf pastorales Handeln, weg von strukturellen Entscheidungen, welcher Umbau oder welcher Bau gemacht werden soll“, sagt Hansl: „Entscheidend für den Pfarrgemeinderat ist der Blick auf die Bedürfnisse der Gläubigen: Das Gebet gemeinschaftlich aktiv zu gestalten, um den Mitmenschen Christus spürbar und erfahrbar zu machen.“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden