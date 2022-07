Sicher zum Fest: Festlbus startet wieder

Werbung

Künftig wird es noch einfacher, eine Mitfahrgelegenheit beim Festlbus der Jungen ÖVP zu buchen: Denn Dominik Gail aus Wilfersdorf programmierte für die JVP mit seinem Bruder eine entsprechende App, mit der ganz einfach die Tickets für die Busse zu den Festln vorab gebucht werden können.

„Die Busbetreiber haben immer strengere Auflagen, es darf beispielsweise keine Stehplätze mehr in den Bussen geben und auch das Kassieren der Tickets ist nicht mehr erlaubt“, weiß Organisatorin Claudia Pfeffer: Deshalb habe man auf die App-Lösung zurückgegriffen: Bis 15 Minuten vor Abfahrt des Busses können Tickets gekauft werden, auch für Gruppen, sagt die Mistelbacherin.

Theoretisch sei es auch möglich, die Buskapazität bei großer Nachfrage zu erweitern, geplant sei das zumindest heuer noch nicht: „Die Busunternehmer sind heuer ziemlich ausgebucht, außerdem gibt es immer noch die Wetterunsicherheit“, sagt Pfeffer.

Veranstalter könnten bis drei Tage vor dem Festl absagen. Vorerst hinterlegt sind in der App zwei Festln, die nächsten folgen. Start wird mit dem „Sensation“ in der Sandgrube Eibesthal am 30. Juli sein. „Uns ist wichtig, dass wir nach zwei Jahren Pause, in denen sich die Jugend solidarisch verhalten hat und daheim geblieben ist, jetzt die Möglichkeit zum Party machen wieder anbieten“, sagt Pfeffer.

Die App gibts kostenlos im Playstore (Apple) bzw. im App-store (Android), Infos unter www.festlbus.com.

