Sicherer Hafen für Geflüchtete aus der Ukraine

Mit offenen Armen werden derzeit aus dem urkainischen Kriegsgebiet geflüchtete Menschen im Bezirk aufgenommen:

Familien aus der Ukraine haben im Land um Laa bereits eine Wohnmöglichkeit erhalten – und sie werden weiterhin unterstützt. Die Stadt Laa hilft ebenso: „Wir wollen keine unkoordinierte Aktion, sondern eine wirklich überlegte“, betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Die Stadtgemeinde hat dafür eine Schnittstelle installiert: Koordinator Roman Schmid weiß, was dringend benötigt wird. Das sind derzeit zum Beispiel Grundnahrungsmittel und Schlafsäcke. „Wir haben auch im Sonnenhof eine Wohnung, wir können sie Flüchtlingen anbieten“, ergänzt Ribisch. „Die Laaer stehen dazu, dass wir zusammenstehen, gerade, weil wir aus der Grenzregion sind und wissen, was es bedeuten kann, wenn man sich vor dem Krieg fürchten muss.“

Sammelaktionen wurden auch in anderen Land um Laa-Gemeinden wie Fallbach, Gaubitsch, Stronsdorf und Wildendürnbach ins Leben gerufen.

27 Personen haben bislang in der Region Wolkersdorf ein Quartier gefunden: „Wenn sie etwas brauchen, stehen wir zur Verfügung“, sagt Rudolf Rögner, Obmann der Flüchtlingshilfe Wolkersdorf. Sein Verein habe einen Aufruf wegen potenzieller Quartiere gemacht und auf Anhieb wurden 13 gemeldet: „Das reicht vom leer stehenden Haus bis hin zu Wohnraum mit eigenem WC in der eigenen Wohnung.“ Auch im Hotel Klaus in Wolkersdorf haben derzeit sechs Familien eine Unterkunft gefunden.

Nächste Aufgabe der Flüchtlingshilfe wird sein, dauerhafte Quartiere für die Geflüchteten zu finden, ab 15. März wird es einen Infoabend im Wolkersdorfer Pfarrsaal geben, bei dem Themen, wie der anstehende Schulbesuch für Kinder, finanzielle Unterstützung, Kleidung und mehr Thema sein werden.

